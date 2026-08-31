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免費營養午餐上路！黃偉哲開學日視察中央廚房 開學第一餐菜色曝光

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲今開學日前往安慶國小迎接學生開學，並陪同學生一起品嘗鮮奶、補充營養。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲今開學日前往安慶國小迎接學生開學，並陪同學生一起品嘗鮮奶、補充營養。圖／南市府提供

新學期今天開學，免費營養午餐正式上路，台南市長黃偉哲一早除前往安慶國小迎接學生開學外，也實地視察中央廚房供餐情形。黃偉哲強調，校園午餐不只是填飽肚子，更攸關孩子成長所需營養，市府希望透過全面補助，讓每名學生都能安心吃、健康吃。

黃偉哲表示，台南市學校午餐自辦率達94.5%，多數學校透過中央廚房自行製餐，再供應鄰近學校，不僅有利於掌握食材及烹調品質，也能縮短餐點運送距離；市府也會持續要求學校做好食材源頭及供餐安全把關，讓學生在校吃到營養、衛生且安全的午餐。

他指出，台南校園午餐積極選用在地蔬菜、魚類及肉品等食材，除讓學生吃得新鮮，也能減少食材長途運輸的成本及碳排放，隨著新學年午餐全面補助政策上路，市府將兼顧營養、食安及在地食材，讓免費午餐不只是「免費」，更要讓孩子吃得有品質。

黃偉哲今視察安慶國小中央廚房，開箱新學期第一餐，配合「處暑」節氣，學校上午供應鮮奶，午餐則有蒜泥白肉、高麗菜、九層塔香炒海茸、薑絲排骨冬瓜湯，並搭配蘋果，透過均衡菜色補充學生所需營養。

教育局表示，新學年學生午餐全面補助後，除持續強化食安管理，也將由營養師發揮創意設計菜單，結合節氣、節慶及學校活動推出特色餐點，並透過「餐前5分鐘」及機會教育，引導學生認識食材、營養及飲食文化，讓午餐從單純用餐延伸為生活教育。

市府表示，希望透過午餐補助減輕家庭負擔，同時從食材、營養到食安層層把關，讓孩子每天在校吃得安心，也讓家長更放心。

免費營養午餐今正式上路，台南市長黃偉哲一早除前往安慶國小迎接學生開學外，也實地視察中央廚房供餐情形。圖／南市府提供
免費營養午餐今正式上路，台南市長黃偉哲一早除前往安慶國小迎接學生開學外，也實地視察中央廚房供餐情形。圖／南市府提供

營養午餐 免費 黃偉哲 開學日 台南

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