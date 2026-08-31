聽新聞
0:00 / 0:00
影／開學日缺師仍未解 教育部長：聘任是各縣市政府的責任
全台中小學開學第一天，缺師問題仍未解決。教育部長鄭英耀今天出席「自由250：半導體人才培育高峰會」前受訪表示，教師聘任是各縣市政府的責任，從數據來看，各縣市教師聘任率大致都已達99%以上，不會影響教學正常化。
教育部8月25日公布全國公立國中小有614名代理教師待聘，並稱教師整備完成率達99.58%，不過教師團體及教育現場認為，官方數據與第一線實際感受明顯有落差。鄭英耀今天被媒體問及校園缺師問題，他表示聘老師是各縣市政府的責任，「我想從數據已經非常清楚各縣市在老師聘任大概都已經達到99%多，我想地方有一套排課跟老師聘任的機制，不會影響到教學的正常化」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。