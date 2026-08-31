影／開學日缺師仍未解 教育部長：聘任是各縣市政府的責任

全台中小學開學第一天，缺師問題仍未解決。教育部長鄭英耀今天出席「自由250：半導體人才培育高峰會」前受訪表示，教師聘任是各縣市政府的責任，從數據來看，各縣市教師聘任率大致都已達99%以上，不會影響教學正常化。

教育部8月25日公布全國公立國中小有614名代理教師待聘，並稱教師整備完成率達99.58%，不過教師團體及教育現場認為，官方數據與第一線實際感受明顯有落差。鄭英耀今天被媒體問及校園缺師問題，他表示聘老師是各縣市政府的責任，「我想從數據已經非常清楚各縣市在老師聘任大概都已經達到99%多，我想地方有一套排課跟老師聘任的機制，不會影響到教學的正常化」。