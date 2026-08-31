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全民國防教育傑出貢獻獎 學校教育類4軍訓教官獲選

中央社／ 台北31日電

為表彰推動全民國防教育的卓越典範，國防部教育部辦理「全民國防教育傑出貢獻獎」選拔，今年共有23個單位、32人獲獎，其中學校教育類有4名軍訓教官獲獎。

教育部今天發布新聞稿指出，依「全民國防教育法」第14條規定，國防部與教育部辦理「全民國防教育傑出貢獻獎」選拔，鼓勵社會各界共同增進全民國防知識與防衛意識；團體獎依據計畫作為、執行作為及考核作為等面向進行綜合評鑑；個人獎則著重實際執行作為，並就多元活動策辦、媒體及文宣推廣、學術研究著作及課程教材教案。

115年度獲獎名單已由國防部公布於政戰資訊服務網，共23個單位、32人獲獎，其中學校教育類有4名軍訓教官獲獎，包含黎明技術學院少校教官梁暐陳、教育部高雄市聯絡處少校教官陳怡穎、斗六家商少校教官林宜澤和蔡世瑩。

教育部表示，4名獲獎軍訓教官長期投入全民國防教育，積極規劃多元教學及推廣活動，例如策辦防災演練、帶領儀隊支援國家慶典、發表國家安全及防衛韌性相關學術論文、自行編撰教材與教案等，對深化全民國防教育具有實質貢獻。

為表彰得獎者的卓越貢獻，國防部與教育部將於9月上旬配合「全民國防教育日」，舉辦公開頒獎典禮，期盼藉由表揚優秀典範，凝聚全民國防共識、激發國人愛國情操，攜手厚植國家與社會的整體防衛韌性。

國防部 軍訓 教育部

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