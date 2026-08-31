開學日新北零星學校未聘足代理教師 透過跨校和退休人力暫解難題

國小、國中和高中今天開學，師資人力短缺問題將更顯現。新北市教育局表示，透過多元管道招募師資，各校課務安排已到位。零星尚未聘足代理教師的學校，會透過校內教師兼課、退休教師及跨校教師協助等方式，讓教學正常運作，確保學生學習權益。

新北教育局指出，今年除持續辦理正式教師甄選、公費生培育及現職教師第二專長增能外，更主動跨局處與勞工局就業服務處合作，透過9個就業服務站等管道發布徵才資訊，並函請全國大專院校協助宣傳，擴大媒合符合資格且具教育熱忱人才投入教育現場。

教育局說，透過多元管道招募師資，115學年度各級學校在開學前，課務安排都已到位，零星尚未聘足代理教師的學校，會透過校內教師兼課、退休教師及跨校教師協助等方式彈性調度，確保教學正常運作和學生學習權益。

師資人力不足，偏遠地區學校處境更加艱難。新北教育局持續協助各校依在地需求，掌握各校師資需求，提供必要協助，穩定校園教學量能。

以雙溪高中為例，學校除依規定辦理甄聘，也主動聯繫校友返校服務，並運用社群平台擴大招聘資訊觸及，增加人才媒合機會，目前已補實所需師資。

不只偏鄉面臨師資問題，三重、蘆洲和淡水地區也有小學和公立幼兒園，因教師或教保員調動，或請育嬰、事病、侍親等長假需要代理人員，導致代理教師、代理教保員、特教學生助理人員全部開缺待補實。

部分學校若有老師請長假一學期或一整個學年，會開代課缺對外招考。需要短期代理，則徵詢常在做短期代課的老師意願，但常常還是找不到人手，最後只能用盡人脈四處去拜託退休老師，或符合條件的親友支援。

有些學校如果一直找不到老師人力，招募資格會不斷下修，從具有合格教師證書者，到具修畢師資職前教育課程或取得修畢證明書者，最後開放只要大學畢業即可出任。