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開學日還在缺師 教育部長鄭英耀：聘老師是各縣市政府責任

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部長鄭英耀今日出席「自由250：半導體人才培育高峰會開幕典禮」，會前回應缺師問題。記者柯美儀／攝影
教育部長鄭英耀今日出席「自由250：半導體人才培育高峰會開幕典禮」，會前回應缺師問題。記者柯美儀／攝影

今天是全台中小學開學第一天，缺師問題仍未解決。教育部長鄭英耀今日受訪指出，教師聘任是各縣市政府的責任，從數據來看，各縣市教師聘任率大致都已達99%以上，不會影響教學正常化。

教師荒持續，許多學校靠現職教師超鐘點、代課或跨班支援補缺口。教育部8月25日公布，全國公立國中小有614名代理教師待聘，並稱教師整備完成率達99.58%，不過教師團體及教育現場認為，官方數據與第一線實際感受明顯有落差。

鄭英耀今日出席「自由250：半導體人才培育高峰會開幕典禮」，被媒體問及校園缺師問題，他表示，聘老師是各縣市政府的責任，「我想從數據已經非常清楚各縣市在老師聘任大概都已經達到99%多，我想地方有一套排課跟老師聘任的機制，不會影響到教學的正常化。」

台灣特教工作專業人員協會昨天呼籲停止叫教師「撐一下」解決缺師問題，建議推動「代理抵實習」，開放通過教師資格考試者代理1年抵免半年實習，讓合格儲備師資提前投入教育現場。

台灣特教工作專業人員協會理事金采蓁表示，近年基層教師行政工作未減反增，如今更承受嚴重缺師壓力，缺師往往由現職教師超鐘點、代課或跨班支援，特教需要高度專業性，師資不足時容易增加教師個案與教學負擔，不僅影響教師工作權益，也恐衝擊特教學生受教品質。

教育部日前公布，全國公立國中小有614名代理教師待聘，並稱教師整備完成率達99.58%。協會質疑，教師整備完成率達99.58%，與第一線現場感受明顯有落差，許多學校至今仍有師資未補足，教育部所稱「整備完成」究竟是依據何種方式統計？

協會呼籲教育部全面公開全國及各縣市實際缺師數據，停止以現職教師「撐一下」填補師資缺口，正視教師過勞問題；同時推動「代理抵實習」方案，開放通過教師資格考試者代理1年抵免半年教育實習，讓合格儲備師資能更快投入教育現場。

鄭英耀 老師 教師荒 小學 代理教師

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