開學前夕文具店擠爆！爸媽急排隊補貨 網笑「全台怨氣最重的地方」

開學前一晚，最忙的除了趕著收心的學生，恐怕還有臨時被孩子告知「明天要帶東西」的家長。一名網友30日晚間在社群平台Threads貼出短影音與照片，只見文具店櫃檯前擠滿一群神情緊張的爸媽，人人手上都拿著文具等待結帳，原PO忍不住形容，這裡根本是「此時此刻全台灣怨氣最重的地方」，畫面曝光後讓不少家長心有戚戚焉。

從影片中可見，文具店櫃檯前排了不少家長，忙著替孩子採買開學用品，現場氣氛頗為忙碌。貼文曝光後，大批網友湧入留言分享自身慘痛經驗，笑稱孩子往往總要等到最後一刻，才突然想起老師先前交代的物品。

一名家長分享，當晚7時半外頭還下著雨，她才提醒兩個孩子先整理隔天要帶去學校的東西，沒想到兒子突然說「媽媽，我明天要帶直笛」。她一問之下才知道，通知早在「上上次返校日」就已經發下來，忍不住反問「那你現在講？」最後還是只能冒雨跑一趟書局，到了現場才發現自己並不孤單，四周全是家長，耳邊最常聽到的一句話就是「還要什麼，快一點」。

也有網友指出，普通文具其實還算好處理，最怕遇上直笛、跳繩、水彩等有指定規格的用品，「到現場常常只剩一個尺寸、一個顏色，而且一定不是小孩要的那個。」甚至還有人目擊一名爸爸跑到藥局詢問有沒有賣蠟筆，讓不少人笑翻。

另一名育有3個孩子的家長則崩潰表示，其中兩個還是新生，不只得準備開學用品，還得填寫一堆基本資料。她原本叫兒子先把會填的部分寫完，沒想到孩子竟然直接把媽媽的外號填進父母姓名欄，讓她直呼「差點吐血身亡」。

還有家長自認暑假期間早已把文具補得非常齊全，甚至一次囤了30個立可帶補充帶，原以為萬無一失，沒想到孩子前一晚突然冒出一句「可是我沒有立可帶的外殼」，瞬間讓媽媽理智斷線。另有人分享，自己才剛花了一千多元採買文具，兒子卻在開學前一晚才說「老師說桌子需要帶桌墊」，讓她氣得回問「你現在才講是想死是不是」。

除了文具之外，制服與學號牌同樣是家長的惡夢。有網友表示，孩子甚至在週日晚上10時睡到一半突然跳起來，把新的學號牌和制服塞給媽媽，讓媽媽只能當場崩潰。

滿滿家長血淚經驗也讓其他網友笑說，「小朋友通常都會在打烊後才說需要什麼」、「什麼叫做半夜跟我說你明天開學、你什麼文具都沒有？」也有人打趣表示，老師開學當天或許都能直接開賭盤，猜猜「今天早上會有多少家長送文具到學校」。