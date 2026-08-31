開學日大缺師！高雄校園77校仍缺114人 「特教師已到15招」

今天開學日，高雄校園仍缺老師站上講台，全市77校還在急招代理、代課教師，待補缺額高達114人，其中以國中師資最為吃緊，科目以特教、英語、國文及專任輔導教師最缺。

高市教育局回應，截至8月26日，國小教師總額7993人，今年正式教師開缺175人、錄取160人，仍有15個缺額；代理教師需求385人，目前缺1人。國中教師總額5277人，正式教師開缺200人、錄取188人，仍有12個缺額；代理教師需求380人，尚缺2人。

代理教師愈來愈難招，不少學校暑假期間從一招、二招，一路招到三招，才勉強補齊人力，甚至有學校招到開學，還找不到老師。

依據高雄市各級學校甄選公告，截至今天仍有77所學校正在招募代理、代課、兼任及代理專任輔導教師，114個教師缺額待補，開學了，仍有教室等不到老師。

這波師資缺口衝擊各學段，以國中教師缺最多，包括龍華、陽明、正興、鳳山等29所國中陷入缺額危機，代理代課需求達54人；鳳山、左營、新民等37所國小及幼兒園缺額44人；高雄高工、前鎮高中等11所高中職有16人懸缺。

至於特教科目最難找人，涵蓋資源班、資優班、高職集中式特教班及不分類巡迴輔導班等；其次為英語科、國文及專任輔導，以及數學、體育、視覺藝術也沒人。

許多職缺不乏四招、五招，其中六招以上更有19個，成功特殊教育學校高職部特教班更進入第15招，鳳翔國中特教資優班也到第12招。

「很慘啦，幾乎都要三招進入無證代理才找得到老師。」高雄市教師職業工會理事長李雅文說，目前七成合格教師不願進校園，一二招「零人報名」已成常態。

李雅文透露，校長、教務主任動用各種LINE群組詢問找人、或私下打聽「可以用」的代理教師前來報考，以主動出擊代替被動招考，也有學校為預防代理老師被挖走，以各種人情攻勢爭取好老師留下來。

教育局強調，最新統計至開學日，高中及國中教師需求均已補足，先前國中尚缺2名教師部分仍待確認，網站招募資訊多屬代課教師徵才，主要是學校因應教師請假等情形預作準備，以避免影響學生受教權，實際教師缺額應以教育局統計數字為準。