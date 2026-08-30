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休、退學偏高是因與學生原處境「搭錯線」？ 教團籲：保障原校畢業

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
114年停辦的大漢技術學院，採取原校、原地上課，由安置學校到大漢校址開設課程，80名安置學生中，今年還有76人在學。本報資料照片。
114年停辦的大漢技術學院，採取原校、原地上課，由安置學校到大漢校址開設課程，80名安置學生中，今年還有76人在學。本報資料照片。

審計部統計110至114年間九所退場大專校院，其中四所學生退學率高於10%。審計部表示，已請教育部督促分發學校針對安置學生退學率偏高情形檢討原因，落實課業及生活協助、積極協助學生解決就學問題。高教工會則表示，學生安置後休、退問題早已歷歷在目，建議私校退場條例必須保障學生原校畢業權益。

前大漢技術學院企管系主任陳建宏談到，教育部協助媒合新學校，但學生安置後「活不活得下來」，教育部很難實質管理，只能憑自己努力，也因為過去幾間學校採跨區安置，導致學生後續休、退流失。

審計部統計指出，114年停辦的大漢技術學院，80名安置學生中，今年還有76人在學，4人則辦理休學。陳建宏指出，當時也是考量花蓮的地理位置，因此大漢採取原校、原地上課，由安置學校到大漢校址開設課程，目前觀之，確實較能緩解異地流失的問題。

高教工會副理事長翟敬宜則表示，依照私校退場條例，雖有兩年改善期，可是一旦勒令停招隔年就要立即停辦，學生多無法選擇原校畢業，只能強置安置。

翟敬宜談到，教育部雖提出了安置學生經費補助、學習輔導等措施，但跟原本學生的處境「搭錯線」。多數學生是弱勢需要打工者，換學校後先是未必能接軌原本科系，再者，也打亂了原本半工半讀的節奏。這群學生可能只剩一年，有些還需二、三年，為了去新學校可能交通時間加倍，或必須放棄原本已熟悉的工作。

「既然困難重重，不如選擇放棄。」翟敬宜指出，近年安置學校都有輔導紀錄，教育部應綜觀輔導紀錄找出質化因素，才能確實體會學生的痛點。對此，工會也訴求，私校退場條例必須保障學生選擇原校畢業的權益。

學生 私校 審計部

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