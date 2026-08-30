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九所退場大專校院安置學生退學率偏高 台灣觀光學院達38%最高

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
九所退場大專校院安置學生退學率偏高，審計部要求教育部檢討。聯合報系資料照
九所退場大專校院安置學生退學率偏高，審計部要求教育部檢討。聯合報系資料照

因應少子化下部分大專校院退場，私校退場條例於2022年上路，並設置私立高級中等以上學校退場基金，用以安置停辦的專案輔導學校學生並設置轉銜措施。但審計部調查指出，即便退場基金提供相關協助，110年至114年九所退場學校，至115年，仍有四校學生退學率高於10%，其中台灣觀光學院達38％最高。

私校退場條例規定，專輔學校停辦後，在學生應由主管機關分發至其他學校繼續就學；退場基金則可用於協助學生安置和維護其受教權，退場基金墊付辦法第三條指出，補助項目包括維護安置學生所需的補救教學課程鐘點費、重補修學分課程鐘點費、轉學衍生的交通或住宿費等。

但審計部分析近年教育部協助安置分發的退場大專校院學生計1247人，分屬台灣觀光學院、蘭陽技術學院、中州科技大學等九所停辦學校，在學347人、畢業747人、轉學10人、休學56人及退學114人。其中台灣觀光學院、蘭陽技術學院、台灣首府大學及東方設計大學退學率均高於一成，以台灣觀光學院38%最高，蘭陽技術學院20％居次。

由於過去學生安置遇上弱轉弱困境，近年教育部執行安置時已排除預警與專輔學校。如明道大學退場，便有學生安置到輔大、淡江等老牌私校。

前台首大自救會成員陳建良談到，學生安置後樣態很複雜、不易適應新學校體制，以台首大為例，科系偏向技職實做型的文組，但新學校課程不見得能對應，學校則會以「沒修過之前的課」、「沒銜接上」等要求學生重補修，也聽過有新學校向學生質疑「這都沒學過嗎？難怪程度很差」，都會造成學生壓力，甚至認為自己低人一等。

陳建良說，當年也是因為無法適應而退學，但自己是社會人士較能調適。而很多受安置的學生本身背景、社經地位更弱勢，家長曾認為子女上大學是榮耀，沒想到遇到學校倒閉，安置後又適應不良，當然只能選擇算了、放棄。

教育部則回應，將持續提供安置學生經費補助、學習輔導，並加強督導分發學校提供學生個別輔導訪談、選課輔導、補救教學課程；另也透過到校訪視瞭解學生適應情形，落實安置學生相關學習與輔導措施。

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