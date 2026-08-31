中小學開學 師資荒仍未解…衝擊教學

全台中小學今天開學，然而校園師資荒仍未解，許多學校靠現職教師超鐘點、代課或跨班支援補缺口。台灣特教工作專業人員協會呼籲停止叫教師「撐一下」解決缺師問題，建議推動「代理抵實習」，開放通過教師資格考試者代理一年抵免半年實習，讓合格儲備師資提前投入教育現場。

台灣特教工作專業人員協會理事金采蓁表示，近年基層教師行政工作未減反增，如今更承受嚴重缺師壓力，缺師往往由現職教師超鐘點、代課或跨班支援，特教需要高度專業性，師資不足時容易增加教師個案與教學負擔，不僅影響教師工作權益，也恐衝擊特教學生受教品質。

金采蓁以國小資源班為例指出，若學校招募不到合格特教教師，只能由現職教師超鐘點，或等待下學期實習結束、實習生願意接任代理教師；若最終仍無法補足，每名特教教師承擔的個案量將大幅增加。

教育部日前公布，全國公立國中小有六一四名代理教師待聘，並稱教師整備完成率達百分之九十九點五八。協會質疑，教師整備完成率達百分之九十九點五八，與第一線現場感受明顯有落差，許多學校至今仍有師資未補足，教育部所稱「整備完成」究竟是依據何種方式統計？

協會呼籲教育部全面公開全國及各縣市實際缺師數據，停止以現職教師「撐一下」填補師資缺口，正視教師過勞問題；同時推動「代理抵實習」方案，開放通過教師資格考試者代理一年抵免半年教育實習，讓合格儲備師資能更快投入教育現場。

教育部表示，教師整備完成率是依各地方政府回報的師資整備情形計算，強調將持續掌握各地方政府及學校招聘情形，協助補實師資，避免將現職教師額外授課作為常態性人力配置。

至於「代理抵實習」方案，現行制度已經針對符合條件的偏遠地區代理教師提供教育實習抵免機制；若擴大為通過教師資格考試者代理一年即可抵免半年實習，涉及師資培育品質及教育實習制度，將持續蒐集各界意見、審慎研議。