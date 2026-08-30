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人本基金會「森小附大」今開學 蔡英文：希望大家能讀久一點

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
人本教育文教基金會今年籌辦「森小附大」，今天舉行開學典禮。圖／人本教育文教基金會提供
人本教育文教基金會今年籌辦「森小附大」，今天舉行開學典禮。圖／人本教育文教基金會提供

人本教育文教基金會今年籌辦「森小附大」，今天舉行開學典禮，設有國防學院、父母學院及教育學院，課程涵蓋國際局勢、家庭教養及教育現場等多元課題，盼透過不同領域的學習，培養思辨、對話及理解的能力。

國防學院課程主打國際現勢、中國真相、台灣研究及思想認知四大系列，將台海議題置於國際脈絡中，並透過認識中國、研究台灣近年發展及培養辨識真假的能力，建立對台灣議題的論述與思考。

父母學院則聚焦親職教育，強調成為父母後仍能保有自我，並培養「疼愛小孩」及「教導小孩」兩種能力，陪伴家長在理解與疼愛孩子的同時，培養孩子思辨與說理能力，並協助孩子面對學校教育、人際交友及網路使用等議題。課程規劃包括「疼愛與理解」、「思辯與說理」、「學校與朋友」、「抗網與保孩」及「嬰幼與學前」等系列。

教育學院則以小孩的心智需求為出發點，對象涵蓋體制內外、不同資歷的教師，課程強調將教育哲學與實務教學結合，提供可實際運用的教學方法及創新案例，同時探討網路時代校園面臨的新問題。課程分為「哲學與實務」、「教材與教法」、「校園現場」及「森林小學」四大系列，從教育主張背後的思想脈絡、教材教法，到校園現場的新時代挑戰，並整理森林小學以思辨取代規訓、從認知哲學出發的教學經驗，進行系統性分享。

前總統蔡英文今出席典禮時表示，自己不是來祝大家早點畢業，相反的，希望大家能讀久一點，「我們常以為長大就不用上學了，但年紀增加不表示有學會，有些事情成為大人後變得更難。前陣子人本邀請我為附大寫一段文字，我說世界上有些事情聽起來容易做起來難，和立場不同的人交談就是一件。有時我們還沒把對方話聽完，就已經覺得他是對或錯的，困難的是我們能不能繼續對話，繼續聽也繼續生活。」

開學典禮也設立四個互動區域，分別為森小附大、父母學院、國防學院、教育學院。國防學院從公民、歷史、國際關係三個角度，考驗大家的護國力。父母學院則由心理系教授鄭谷苑現場解題，從腦科學反轉大家常見的教養迷思。教育學院的現場教學演示，從提出一個好問題開始，帶大家重新建構思考的過程。

人本 蔡英文 基金

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