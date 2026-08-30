兩廳院深耕樂齡 透過肢體及創作整理生命重梳價值

兩廳院長期深耕樂齡計畫，29日完成為期4週的「Ending Note的暖身練習」工作坊，邀約熟齡學員透過書寫、遊戲、藝術創作及肢體活動，展開生命整理旅程、重梳生命價值。

國家兩廳院藝術推廣組組長王萱儀表示，表演藝術擁有直視生命核心的力量，在過程中看到學員從最初的擔心與羞怯，到後來能自在透過身體活動及創作，與自己、與他人開啟關於生命與死亡的溫暖對話，「這正是藝術介入社會最動人的實踐」。

根據兩廳院今天發布的新聞資料，這次工作坊首度以「Ending Note（終活筆記）」為發想概念，但並非要學員完成一本筆記，而是在真正提筆之前，提供一系列暖身機會，與自己、與他人開啟關於生命與死亡的對話，引導長者在仍擁有選擇、行動能力的時候，整理過去、觀照現在、想像未來。

這次工作坊由戲劇治療師柳冠竹帶領，首堂課「人生謝幕與燈暗之後」透過舞台謝幕隱喻人生謝幕，引導學員想像生命有限並建立團體信任；第二堂「我活過的證明」讓學員描繪身體輪廓與帶來的重要物品，創作專屬自己的生命島嶼，整理一路走來的資源與記憶。

第三堂「七年、七個月、七天」則利用彩帶與空間移動，模擬隨時間遞減的生命長度，引發對人生重要選擇與珍惜事項的思考；最後一堂「Ending Note的暖身練習」，學員們則透過肢體與劇場媒材排練謝幕與祝福儀式，將這4週對告別與生命的探索，轉化為具體日常實踐。

參與學員分享，以往到了這個年紀，多半只注重身體健康，但這幾堂課對心靈帶來極大支持；也有學員提到，很慶幸這是一場透過身體與創作展開的旅程，「年紀大了偶爾會莫名低落，但上完課會覺得心裡有一束光，學會用肢體去反應、表達與釋放情感，帶著這束光回去，我會好好愛自己，重新過生活。」

兩廳院下半年將啟動兩廳院「2026 青銀有約：秋天思辨版」活動，報名期間自即日起至9月30日，歡迎18至35歲及55歲以上民眾規劃，透過表演藝術開啟交流，打造跨世代相遇空間。