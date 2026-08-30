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香港漫畫家利志達在台個展 「二度刺秦」回顧經典

中央社／ 台北30日電

作品「黑俠」改編為同名電影、曾受法國羅浮宮邀請創作漫畫香港漫畫家利志達近日在台推出個人畫展，從30多年前經典作「刺秦」出發，讓讀者看見他多元風格。

利志達生於1965年，自中學畢業後便開始投稿、發表漫畫作品，他今天接受中央社記者專訪表示，小時候便喜歡畫畫、看漫畫，這是他成為漫畫家機緣之一；但真正去創作、投稿時，是自己當時也不知道要做什麼的嘗試，「以前也沒想到，就這樣走到現在」。

自1982年起投身漫畫創作以來，利志達陸續發表「衛斯理」系列、「同門少年」、「黑俠」、「刺秦」「草莓妹」、「石神」等作；1990年代起也開啟海外市場，作品散見於日本漫畫雜誌，包含講談社的Young Magazine、小學館的Young Sunday等。

相對於香港漫畫蓬勃期時興的流水線作業模式，利志達很早就開始嘗試獨立出版，且題材不拘，跨界領域多元，也因此又被稱呼為「香港獨立漫畫之父」。他曾加入香港漫畫出版集團，僅1個月就離開，他說更想試著「自己亂畫一通」。

「我那時有點自卑，就想做一些別人不會去做的事情」，利志達說，但為什麼自卑，他不知道。港漫蓬勃時，主流漫畫家可以靠畫畫買車買房，他不在那行列之中；他想試著去做更多挑戰，即便沒人可以保證成功，現在回過頭來看，他也覺得是自己足夠幸運，遇到很多人幫忙，也接受他的作品。

以1993年作品「刺秦」為例，利志達當年挑戰自我，嘗試以水墨渲染取代慣用密集排線的技法，「那時很順就畫出來，現在就是容易想太多。」此次他帶來超過30幅以「刺秦」為核心的畫作，在「二度刺秦宇宙」利志達個人畫展中展出，除有當年未收錄書中的畫作，更多是他在30餘年後重新提筆而作的畫作。

利志達說，「刺秦」是與編劇合作創作作品，其他自己發想的作品相對「比較難看懂」，敘事類型非主流路線，笑說「這幾年就是畫自己想畫的故事，然後逼讀者看」；有時他是腦海先有畫面再延伸出故事，作畫過程難免修修改改，但他一定都會先定下結局。

「千萬不要因為追求完美而不完成作品，因為從來沒有完美這件事情」，利志達舉例，多年後繪製「刺秦」人物，技法上也感覺到自己的進步，也曾因追求完美而傷心，但只要能在畫畫的當下做到最好，就已經完成任務。

「二度刺秦宇宙」利志達個人畫展，即日起至9月13日將於台北藝術空間「陋室五月小風景」展出。

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