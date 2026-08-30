香港漫畫家利志達在台個展 「二度刺秦」回顧經典

作品「黑俠」改編為同名電影、曾受法國羅浮宮邀請創作漫畫，香港漫畫家利志達近日在台推出個人畫展，從30多年前經典作「刺秦」出發，讓讀者看見他多元風格。

利志達生於1965年，自中學畢業後便開始投稿、發表漫畫作品，他今天接受中央社記者專訪表示，小時候便喜歡畫畫、看漫畫，這是他成為漫畫家機緣之一；但真正去創作、投稿時，是自己當時也不知道要做什麼的嘗試，「以前也沒想到，就這樣走到現在」。

自1982年起投身漫畫創作以來，利志達陸續發表「衛斯理」系列、「同門少年」、「黑俠」、「刺秦」「草莓妹」、「石神」等作；1990年代起也開啟海外市場，作品散見於日本漫畫雜誌，包含講談社的Young Magazine、小學館的Young Sunday等。

相對於香港漫畫蓬勃期時興的流水線作業模式，利志達很早就開始嘗試獨立出版，且題材不拘，跨界領域多元，也因此又被稱呼為「香港獨立漫畫之父」。他曾加入香港漫畫出版集團，僅1個月就離開，他說更想試著「自己亂畫一通」。

「我那時有點自卑，就想做一些別人不會去做的事情」，利志達說，但為什麼自卑，他不知道。港漫蓬勃時，主流漫畫家可以靠畫畫買車買房，他不在那行列之中；他想試著去做更多挑戰，即便沒人可以保證成功，現在回過頭來看，他也覺得是自己足夠幸運，遇到很多人幫忙，也接受他的作品。

以1993年作品「刺秦」為例，利志達當年挑戰自我，嘗試以水墨渲染取代慣用密集排線的技法，「那時很順就畫出來，現在就是容易想太多。」此次他帶來超過30幅以「刺秦」為核心的畫作，在「二度刺秦宇宙」利志達個人畫展中展出，除有當年未收錄書中的畫作，更多是他在30餘年後重新提筆而作的畫作。

利志達說，「刺秦」是與編劇合作創作作品，其他自己發想的作品相對「比較難看懂」，敘事類型非主流路線，笑說「這幾年就是畫自己想畫的故事，然後逼讀者看」；有時他是腦海先有畫面再延伸出故事，作畫過程難免修修改改，但他一定都會先定下結局。

「千萬不要因為追求完美而不完成作品，因為從來沒有完美這件事情」，利志達舉例，多年後繪製「刺秦」人物，技法上也感覺到自己的進步，也曾因追求完美而傷心，但只要能在畫畫的當下做到最好，就已經完成任務。

「二度刺秦宇宙」利志達個人畫展，即日起至9月13日將於台北藝術空間「陋室五月小風景」展出。