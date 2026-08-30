明開學缺師未解超鐘點、代課成常態 特教協會4訴求：停止叫老師撐一下

明天全台中小學開學，校園師資荒卻仍未解。台灣特教工作專業人員協會指出，教育部宣稱教師整備完成率達99.58%，與第一線現場感受明顯有落差，缺師往往由現職教師超鐘點、代課或跨班支援，特教更因高度專業性增加個案量，每節課學生人數恐增至6至8人，不僅加重教師負擔，也恐影響特教學生的教育品質，呼籲教育部及地方主管機關公開真實缺額，「停止以現職教師撐一下的方式處理結構性師資荒」。

台灣特教工作專業人員協會表示，近年基層教師不僅面臨行政工作未減反增的問題，如今更承受嚴重缺師壓力，制度上的缺失最終都轉嫁到仍堅守教育現場的教師身上，尤其在特教等高度專業學科。

協會指出，特教教師絕非「隨便找人代課就好」，必須深入掌握學生障礙特質、個別化教育計畫（IEP）、課程調整、正向行為支持、親師溝通及校園安全維護等工作。長期缺師下，工作量多由現職教師承擔，犧牲的不只是教師的身心健康，更是特教孩子應享有的教育品質與支持系統。

協會以國小資源班為例指出，若學校招募不到合格特教教師，只能讓現職教師超鐘點，或等待下學期實習結束、實習生願意接任代理教師；若最終放棄招募，每名特教教師承擔的個案量就可能被迫增加，每節課學生人數甚至攀升至6至8人，導致行政量翻倍、教學品質下滑，學生能獲得的個別化服務時數更是大打折扣。

協會表示，即使招募到人力，今年仍有大量未具教師證的教師進入校園。由於特教行政業務繁重且專業門檻高，具教師證的特教教師往往還得投入額外時間帶領新手，工作負擔不減反增。

協會指出，教育部公布全國公立國中小仍有614名代理教師待聘，今年正式教師開缺6464名，實際錄取5676名，仍有788人的落差，但教育部卻對外宣稱「教師整備完成率達99.58%」。協會質疑，若第一線學校仍有教師尚未補足，教育部所稱的「整備完成」究竟如何計算？614名代理教師待聘數據又是依據何種方式統計？

協會並點名新竹市，質疑市府以撤下教師招聘簡章的方式，向教育部回報「0位待聘缺額」，認為此舉無助於解決實際師資問題，連讓學校持續尋找師資的一線希望都徹底抹殺。

協會說，缺師問題最終往往由學校要求現職教師透過超鐘點、代課及跨班支援等方式填補人力缺口；由於教師不適用勞基法，因業務量暴增所衍生的超時工作，政府一毛加班費都不必支付。

為此，協會提出4項訴求。第一，教育部應全面公開全國實際缺師數據，不要只拿99.58%的數字粉飾太平，應清楚揭露各縣市正式及代理教師實際缺額，以及多次招考仍未補足的情況；第二，新竹市教育處應公開各校真實缺額，包括招考次數、無人報名科目及缺額人數，正面回應問題。

第三，協會要求停止以現職教師「撐一下」的方式處理結構性師資荒，正視教師過勞問題，避免持續加重基層教師負擔；第四，推動「代理抵實習」方案，開放通過教師資格檢定者以代理1年抵免半年教育實習，讓合格儲備師資能立即投入教育現場。

協會強調，教師不是可以不斷加壓的消耗品，每缺少一名教師，就要求其他教師多承擔一些工作，短期看似填補了人力缺口，長期只會加速教師耗竭與流失，陷入更嚴重的缺師惡性循環。教師荒無法靠現職教師「再努力一點」解決，而是國家教育人力政策已亮起紅燈。