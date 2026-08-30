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國教署攜ICRT辦電台導覽 學生體驗英文新聞播報

中央社／ 台北30日電

為讓學生在生活情境中使用英語，國教署攜手ICRT辦理電台導覽活動，帶領學生透過參訪、體驗英文新聞播報、與主播互動等方式，在真實語境中練習聽說英語。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，「ICRT Station Tour電台導覽」活動於今年7月至8月共辦理3梯次，學生報名踴躍，透過參訪ICRT英語電台，學生在真實情境中學習英文，從聆聽DJ與新聞主播的英語分享，到實際進行英文提問、新聞播報及配音錄製。

學生也親自挑戰英文新聞播報及廣播配音，在主持人、主播及工作人員鼓勵下，逐步練習發音、語調、停頓及臨場表達，完成屬於自己的英語錄音作品；許多學生也透過與DJ、製作人及新聞主播交流，了解英語如何運用在媒體工作及日常溝通中。

參與活動的苗栗縣海口國小學生分享，實際聽到DJ用英文介紹工作內容後，覺得很新鮮，也更想練習開口說英文；桃園市建國國小學生則提到，和DJ用英文互動很有趣，也發現英文可以用在生活中，不只是課本裡的內容。

國教署表示，ICRT電台導覽活動以真實情境作為英語學習場域，讓學生透過「聽、說、問、做」增加使用英語的機會，並在實際體驗中累積口語表達自信；未來將持續推動多元、生活化的英語學習活動，讓學生自然接觸英語、勇於使用英語，培養面向世界的溝通力。

國教署 英文 學生

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