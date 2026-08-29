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台積電硬筆書法大賞今頒獎 首設「新苗獎」逾1500名學童參賽

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
國中組沈妍庭在方格中將褚字瀟灑流轉的筆畫表現得淋漓盡致，嚴謹中亦見清麗。圖／台積電文教基金會提供
國中組沈妍庭在方格中將褚字瀟灑流轉的筆畫表現得淋漓盡致，嚴謹中亦見清麗。圖／台積電文教基金會提供

台積電文教基金會與孫運璿學術基金會共同主辦的「第四屆台積電硬筆書法大賞」，今天在孫運璿科技・人文紀念館舉行頒獎典禮暨得獎作品特展開幕。本屆以「日記」為題，重新思考手寫如何記錄生活、承載記憶，共吸引4114件作品參賽。

今年首設國小低年級「新苗獎」，吸引1553名國小生參與，最後選出32件，其中最小獲獎年級二年級生有10人獲獎，表現最突出的是桃園市大忠國民小學，共13位獲新苗獎，占整體四成。

台積電文教基金會董事王建光、孫運璿學術基金會董事陳添枝以及硬筆書法家與教育界代表今也一同出席頒獎典禮。王建光表示，硬筆書法大賞舉辦四屆以來，參賽者已逾一萬四千人次。寫字可以融入人的情感，無論日記、賀卡、謝卡或情書，親手書寫都多了一份溫度；在AI的時代，透過書寫的過程，將目之所遇、耳之所聞，從筆尖落紙的沙沙聲到手中運筆的感受，都能成為書寫獨有的美感體驗。

陳添枝說，愈來愈多孩子投入書寫，證明硬筆書法值得持續推動。期許硬筆書法大賞不只是一場比賽，更能形成一股社會力量，讓親手寫字成為文化傳承，從今日持續走向明日。

本屆經初選及現場決賽，共選出158件優秀作品。值得一提的是，四個主要組別首獎得主皆自第一屆持續參賽，歷經入選、佳作、優選，今年終於摘下首獎，見證四年來持續書寫與精進的累積。

其中國小高年級組陳品彤以穩健字形展現褚體書法的韻味，國中組沈妍庭則是在方格中將褚字瀟灑流轉的筆畫表現得淋漓盡致，嚴謹中亦見清麗。

高中組首獎梁鈞翔，在不得查閱字典的決賽現場，以趙悲盦筆法書寫小篆，展現扎實功力，殊為難得；國小教師組首獎郭旭甯，以王鐸行書筆意書寫間輔以草字結構，通篇筆畫瀟灑大氣，獲評審一致肯定。

除四位首獎外，國小高年級組超過半數得獎者為首次獲獎，歷屆得獎者也開始走入校園推廣硬筆書寫、培育新一代得獎者，展現賽事從競賽走向傳承的成果。

第四屆台積電硬筆書法大賞得獎作品即日起至10月4日，於市定古蹟孫運璿科技・人文紀念館展出，免費參觀。詳情請搜尋FB粉絲專頁「台積電硬筆書法大賞」，或洽02-23112940。

第四屆台積電硬筆書法大賞得獎作品即日起於市定古蹟孫運璿科技・人文紀念館展出至10月4日。圖／台積電文教基金會提供
第四屆台積電硬筆書法大賞得獎作品即日起於市定古蹟孫運璿科技・人文紀念館展出至10月4日。圖／台積電文教基金會提供

台積電文教基金會董事王建光表示，台積電硬筆書法大賞舉辦四屆以來，參賽者已逾一萬四千人次。圖／台積電文教基金會提供
台積電文教基金會董事王建光表示，台積電硬筆書法大賞舉辦四屆以來，參賽者已逾一萬四千人次。圖／台積電文教基金會提供

四位首獎得獎者由左至右分別是高中組梁鈞翔、國小高年級組陳品彤、國中組沈妍庭、國小教師組首獎郭旭甯。圖／台積電文教基金會提供
四位首獎得獎者由左至右分別是高中組梁鈞翔、國小高年級組陳品彤、國中組沈妍庭、國小教師組首獎郭旭甯。圖／台積電文教基金會提供

孫運璿學術基金會董事陳添枝期許台積電硬筆書法大賞不只是一場比賽，更能形成一股社會力量，讓親手寫字成為文化傳承。圖／台積電文教基金會提供
孫運璿學術基金會董事陳添枝期許台積電硬筆書法大賞不只是一場比賽，更能形成一股社會力量，讓親手寫字成為文化傳承。圖／台積電文教基金會提供

書法 台積電 孫運璿

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