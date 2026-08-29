快訊

新莊公寓無償借住44年！弟過世、兄討回房產 弟媳拒搬「要住到終老」

尼泊爾接受外援但有限制…一般搜救「靠自己」 重建估需40至50億美元

蘇澳烏岩角7人受困求援！2越南女大生扭傷、一家5口熱到中暑

聽新聞
0:00 / 0:00

以歌聲翻轉孩子人生當關鍵陪伴力量 羅琬臻獲師鐸獎

中央社／ 新北29日電

新北市豐珠中學主任羅琬臻獲選115年師鐸獎，教育局表示，她發揮音樂與體育專長，長期陪伴建立學生自信，成為拉住中途學校崩潰邊緣孩子的溫暖力量，讓生命被穩穩接住。

新北市立豐珠中學位於貢寮區雞母嶺山丘上，是提供安置、保護、教育功能的中途學校，主任羅琬臻今年獲選教育部師鐸獎。

新北市教育局表示，剛進入豐珠服務的羅琬臻某次假日值班時，聽見住宿的小晴（化名）因為無法見到家人而悲傷哭泣，羅琬臻也陪著紅了眼眶，深刻體會除安慰外，孩子需要的是陪伴她們面對世界的力量，讓學生在每次挑戰中累積成功經驗，逐步找回自信，也重新建立對師長的信任。

她調整教學，設計特色音樂課。某次學生小星（化名）在衝突中脫口說「妳罵啊，反正我以前也是這樣被罵的，早習慣了」，讓她意識到威權教育無法改變孩子；此後，她建立清楚界線，嘗試理解學生的生命經驗。

羅琬臻以音樂、合唱及戶外活動持續陪伴，帶領合唱團逐漸成長，與學生一起跑步，陪學生突破英文歌詞與和聲的障礙；音樂會演出後，家屬對於孩子的轉變，含淚感到驕傲。

教育局說明，羅琬臻陪伴缺乏信任的小安（化名）騎單車、登山，讓孩子從逃避、抱怨到崩潰放棄，逐漸明白老師當年沒有放棄她。

前豐珠中學校長陳紅蓮28日分享說，羅琬臻是有夢想、有行動力、有老靈魂的年輕人；在豐珠任職的老師沒有寒暑假期、工作壓力大、春節要值班，當年羅琬臻服務期滿有機會轉介聘到都會區，她只問一句「妳認為豐珠是天堂嗎」，羅琬臻經思考後就一直留下至今。

豐珠的師生會攀登玉山、嘉明湖步道，練習獨木舟翻船自救。當時，懷孕中的羅琬臻在太平洋協助極度怕水的陳紅蓮完成訓練，至今仍印象深刻，推崇羅琬臻是「因為音樂而發光發熱的體育老師」。

羅琬臻說，豐珠中學的山海環境讓她留下來，教育的改變來自於成功經驗中重新相信自己，她願意當那個穩穩接住孩子、不離開的關鍵陪伴力量。

師鐸獎 陪伴 人生

延伸閱讀

肌萎症生現身感謝 師鐸獎得主曾慧媚動容落淚

新北5位教師獲師鐸獎 學生現身謝師恩

竹北十興國小校長徐發斌 奉獻教育40載獲「師鐸獎」

都拿金牌了還要繼續嗎？李洋誠正中學談低潮 鼓勵少年重新出發

相關新聞

暑假近尾聲下周迎開學 教育部1張圖教學童4招收心

下周一開學日，教育部在臉書粉專用圖卡教小朋友4招收心，教育部表示，開學前有點緊張、捨不得暑假都很正常。給自己一點時間，慢慢找回屬於你的新節奏。

開學倒數…缺師嚴重 遭爆超鐘點救火

全台中小學開學倒數，不過根據教育部統計，全台公立國中小仍有六一四名代理教師待聘，其中國小二一一人、國中四○三人。若以縣市來看，則以台北市尚缺九十八人最多，其次為新北市七十一人、花蓮縣七十人；桃園市、新竹市則回報缺額為零、整備率百分之百。

免費營養午餐 教團籲公開成本

國中小下周一開學，全台廿二縣市免費營養午餐同步上路，但各地適用學校、對象及補助內容不一，引發爭議。國教行動聯盟呼籲各縣市公開每餐實際成本與補助差額，承諾供餐品質不得倒退，並自開學日起實施「百日檢核」，確保免費不會降低用餐品質。

王惕吾先生新聞獎學金 9月16日起申請

為鼓勵青年投入新聞傳播領域，培育具有觀察力、思辨力與創新理念的新世代新聞人才，聯合報系文化基金會一一五年度「王惕吾先生新聞獎學金」將自九月十六日至十月十五日開放申請。今年除學業成績外，更重視申請者對真實社會的觀察與書寫能力，鼓勵青年走進現場，從採訪中看見那些容易被社會忽略的人與故事。

號召電力即戰力！台電獎學金招考70人 31日開放報名

大學、碩士生看過來！為網羅電業專業人才，共同確保國家穩定供電，台電29日表示，台電大學及研究所獎學金甄選今年招考11類科、共70個名額。錄取者最高可拿40萬元獎學金，更可「畢業即就業」進入台電工作。甄選簡章現已公布於甄選網站，8月31日至9月18日開放網路報名、10月31日舉行甄選初試，歡迎各領域專才趕緊記下報名時程，踴躍報考。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。