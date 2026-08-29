以歌聲翻轉孩子人生當關鍵陪伴力量 羅琬臻獲師鐸獎

新北市豐珠中學主任羅琬臻獲選115年師鐸獎，教育局表示，她發揮音樂與體育專長，長期陪伴建立學生自信，成為拉住中途學校崩潰邊緣孩子的溫暖力量，讓生命被穩穩接住。

新北市立豐珠中學位於貢寮區雞母嶺山丘上，是提供安置、保護、教育功能的中途學校，主任羅琬臻今年獲選教育部師鐸獎。

新北市教育局表示，剛進入豐珠服務的羅琬臻某次假日值班時，聽見住宿的小晴（化名）因為無法見到家人而悲傷哭泣，羅琬臻也陪著紅了眼眶，深刻體會除安慰外，孩子需要的是陪伴她們面對世界的力量，讓學生在每次挑戰中累積成功經驗，逐步找回自信，也重新建立對師長的信任。

她調整教學，設計特色音樂課。某次學生小星（化名）在衝突中脫口說「妳罵啊，反正我以前也是這樣被罵的，早習慣了」，讓她意識到威權教育無法改變孩子；此後，她建立清楚界線，嘗試理解學生的生命經驗。

羅琬臻以音樂、合唱及戶外活動持續陪伴，帶領合唱團逐漸成長，與學生一起跑步，陪學生突破英文歌詞與和聲的障礙；音樂會演出後，家屬對於孩子的轉變，含淚感到驕傲。

教育局說明，羅琬臻陪伴缺乏信任的小安（化名）騎單車、登山，讓孩子從逃避、抱怨到崩潰放棄，逐漸明白老師當年沒有放棄她。

前豐珠中學校長陳紅蓮28日分享說，羅琬臻是有夢想、有行動力、有老靈魂的年輕人；在豐珠任職的老師沒有寒暑假期、工作壓力大、春節要值班，當年羅琬臻服務期滿有機會轉介聘到都會區，她只問一句「妳認為豐珠是天堂嗎」，羅琬臻經思考後就一直留下至今。

豐珠的師生會攀登玉山、嘉明湖步道，練習獨木舟翻船自救。當時，懷孕中的羅琬臻在太平洋協助極度怕水的陳紅蓮完成訓練，至今仍印象深刻，推崇羅琬臻是「因為音樂而發光發熱的體育老師」。

羅琬臻說，豐珠中學的山海環境讓她留下來，教育的改變來自於成功經驗中重新相信自己，她願意當那個穩穩接住孩子、不離開的關鍵陪伴力量。