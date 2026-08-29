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開學日注意！ 新北「鮮奶幸福周」10萬國中生也可周周領鮮奶

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市「鮮奶幸福周」自8月31日開學日起正式擴大至國中階段，新增約10萬名國中生受惠，全市受惠人數達43萬人。圖／新北教育局提供
新北市「鮮奶幸福周」自8月31日開學日起正式擴大至國中階段，新增約10萬名國中生受惠，全市受惠人數達43萬人。圖／新北教育局提供

迎接115學年度開學，新北市「鮮奶幸福周」自8月31日開學日起正式擴大至國中階段，新增約10萬名國中生受惠，全市受惠人數達43萬人。新北教育局表示，學生每周也可兌領1瓶鮮奶、豆漿或優酪乳，讓營養支持從2歲一路延續至國中，陪伴孩子健康成長。

教育局說明，青春期是孩子身體快速成長的重要階段，對蛋白質、鈣質等營養需求也隨之增加。此次將「鮮奶幸福周」擴大至國中階段，就是希望讓更多成長中的學生，每週都能便利選擇鮮奶、豆漿或優酪乳，在日常生活中補充營養，逐步養成均衡飲食習慣。

教育局指出，國中生可持「數位學生證」至合作通路兌領；國一新生尚未取得數位學生證前，可先使用原有「兒童卡」兌領，確保營養補充不中斷。外縣市轉入新北的國一新生，則可於取得數位學生證後開始使用，並可補領轉銜期間未領取的乳品，保障每位符合資格學生的兌領權益。

「鮮奶幸福周」結合7-ELEVEN、全家便利商店、全聯福利中心、OK超商、美聯社、樂家康及萊爾富等七大通路，建構便利的持卡兌領網絡，學生可依住家、學校及日常生活動線，彈性選擇兌換乳品。因應國中生生活自主性提高，市府持續透過數位提醒及多元推廣方式，讓學生方便領、記得領，把每周補充乳品融入日常生活。

教育局表示，新學期除了「鮮奶幸福周」擴大至國中，免費營養午餐也同步上路，從每周乳品到每日午餐，持續完善學生飲食與營養支持。未來將持續依學生不同成長階段及實際需求精進相關措施，陪伴新北學子健康成長、安心學習。

學生使用「校園通APP」也可輕鬆兌領鮮奶，讓營養補給更便利。圖／新北教育局提供
學生使用「校園通APP」也可輕鬆兌領鮮奶，讓營養補給更便利。圖／新北教育局提供

國中生 鮮奶 開學日

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