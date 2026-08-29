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青年百億圓夢基金帶20高中生赴澳 實地研習永續行動

中央社／ 台北29日電

教育部推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，今年暑假帶領20名高中生、2名業師前往澳洲，展開為期19天的實地學習，探討城市發展、海洋生態、文化多樣性與環境永續等重要議題。

教育部今天發布新聞稿指出，高級中等以下學校國際教育交流聯盟和青年發展署合作，於7月27日至8月14日率團前往澳洲布里斯本、摩頓島、塔斯馬尼亞等地，透過實地研習與永續行動，深化學生國際視野，提升全球移動力與永續實踐力。

行程中的重頭戲是參與Global Link Australia國際中學生教育論壇。論壇以聯合國永續發展目標「水下生命」（Life Below Water）及「陸域生命」（Life onLand）為核心，台灣學子須以英語進行專題發表及交流，從海島生態、海洋保育及永續旅遊等議題出發，與來自世界各地的學生分享和交流。

靜態論壇外，也實地走訪多處，例如走進霍巴特的學校，參與海港共學課程，與當地學生一對一交流，從島嶼與港口、海洋文化、生態環境及未來工作等面向，思考海港城市如何在文化、經濟與環境永續之間取得平衡，共同提出未來海港城市行動方案。

教育部表示，這次活動不只是一次海外參訪，更是培養國際理解、跨文化溝通及永續行動力的重要學習歷程。期盼學生將海外所見所學帶回校園，並持續與澳洲夥伴學校進行交流合作。

百億 永續 高中生

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