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暑假近尾聲下周迎開學 教育部1張圖教學童4招收心

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周一開學，教育部教4招收心。圖／取自教育部臉書粉專
下周一開學，教育部教4招收心。圖／取自教育部臉書粉專

下周一開學日教育部在臉書粉專用圖卡教小朋友4招收心，教育部表示，開學前有點緊張、捨不得暑假都很正常。給自己一點時間，慢慢找回屬於你的新節奏。

教育部表示，每天慢慢調整作息，提早一點上床，讓身體習慣早睡早起。把書桌整理乾淨、準備好文具，打造專屬學習小天地，為新學期做好準備。

開學用品提早確認，教育部說，該帶的都準備好，開學當天就不會手忙腳亂。新學期設定一個小目標，像是交新朋友、看完一本書、學會一項新技能，就能成為期待新學期的動力。

暑假 教育部 開學日

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