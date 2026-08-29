王惕吾先生新聞獎學金 9月16日起申請

為鼓勵青年投入新聞傳播領域，培育具有觀察力、思辨力與創新理念的新世代新聞人才，聯合報系文化基金會一一五年度「王惕吾先生新聞獎學金」將自九月十六日至十月十五日開放申請。今年除學業成績外，更重視申請者對真實社會的觀察與書寫能力，鼓勵青年走進現場，從採訪中看見那些容易被社會忽略的人與故事。

獎學金錄取名額上限廿四人，其中大學部最多十二人，每人可獲得二萬元獎學金，研究所最多十二人，每人可獲得三萬元獎學金，實際錄取名額將依評審結果決定。

申請者需完成一篇指定短文，今年題目為「城市中一個被忽略的人」。文章必須包含實際訪談或現場觀察，不得以純想像或虛構人物完成，並須在文末附上一張人物訪談或現場觀察照片。照片可自行拍攝，或使用已取得授權的素材，但必須註明攝影者、來源及授權情形。如有使用AI，申請者須說明使用哪些工具，以及運用於哪些步驟。

聯合報系文化基金會表示，評選真正重視的是學生是否親自採訪、親自觀察，以及能否提出自己的判斷與觀點。初選階段將依立論嚴謹、創新觀點及寫作能力等三大項進行評分。決審時，指定短文成績占總分七成，學業成績占三成，再依總成績擇優錄取。

聯合報系文化基金會表示，申請資格為國內各大學三年級以上日、夜間部在校生，研究所則為碩士班二年級以上及博士班二年級以上在校生；申請者前一學年上、下學期平均學業成績皆須達七十八分（含）以上，且不得有任何一科不及格。

詳情請上聯合報系文化基金會「王惕吾先生新聞獎學金」，網址為http://fund.udngroup.com/NewsScholarship.php，或電洽02-8692-5762。