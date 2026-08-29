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免費營養午餐 教團籲公開成本

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

國中小下周一開學，全台廿二縣市免費營養午餐同步上路，但各地適用學校、對象及補助內容不一，引發爭議。國教行動聯盟呼籲各縣市公開每餐實際成本與補助差額，承諾供餐品質不得倒退，並自開學日起實施「百日檢核」，確保免費不會降低用餐品質。

國教盟說，部分縣市對於營養午餐採定額補助，但是補助金額低於部分學校原有餐費，引發親師生擔憂菜色、肉品分量或附餐可能遭調整。此外，「三章一Q」國產可溯源食材經費能否延續，以及七月油品事件凸顯的食材追溯與供應備援問題，都是新學期的關注重點。

國教盟理事長王瀚陽強調，免費只改變誰付錢，不會讓食材、廚工、能源、運輸與食安管理成本消失。若補助低於實際成本，不能讓孩子的餐盤以肉量減少、配菜降規、國產可溯源食材縮減或附餐取消等方式吸收差額。

國教盟為此也提出四項建議，呼籲各縣市應在開學首周公開每生每餐補助總額、前一學年度實際餐費、食材費占比，以及人事、設備、能源、運輸與食安管理支出等，若補助不足，也應說明差額由誰負擔。並承諾免費後供餐品質不得倒退，同步補足營養師、廚務人員、午餐行政及隨班指導人力。

國教盟也提到，應該實施「開學百日檢核」。各縣市應在開學後的一百天內，公布免費午餐適用學校及學生範圍、實際成本、菜單變動、招標履約、人力配置、抽驗結果、異常事件、剩食量及親師生意見，接受社會檢驗。

營養午餐 國教盟 免費

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