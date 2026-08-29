開學倒數 缺師嚴重 遭爆超鐘點救火

全台中小學開學倒數，不過根據教育部統計，全台公立國中小仍有六一四名代理教師待聘，其中國小二一一人、國中四○三人。若以縣市來看，則以台北市尚缺九十八人最多，其次為新北市七十一人、花蓮縣七十人；桃園市、新竹市則回報缺額為零、整備率百分之百。

不過桃園、新竹近期仍可見學校在網路刊登代理、代課教師招考公告，引發第一線教師質疑。有教師指出，部分學校因為十幾招都沒人報考，眼看開學在即，早已放棄招考，由現職教師超鐘點救火，帳面缺額雖然歸零，實際上是由校內教師「自己吃掉」。

該教師批評，中央與地方只會美化數字，放任教師超鐘點授課，不僅體力負荷吃緊，也壓縮備課時間，最終影響的仍是學生受教權。

全國代理暨代課教師產業工會昨也公布「二○二六全國教師超鐘點狀況調查」，高達百分之八十九點七的受訪教師反映本學期有超鐘點，其中百分之六二點三屬強制派任。遭強制超鐘點教師，平均疲勞感達四分，滿分五分，其中近四成自評達「極度疲勞」。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙則表示，超鐘點已成為學校處理教師缺額的常態工具，工會調查甚至出現台北市教師單周授課卅四節之多。

師資頻繁流動也讓家長不安。北市一名國小六年級家長表示，孩子五年級時已換過兩名導師，升上六年級又要重新適應新導師，「不知道這次可以撐多久」。

家長擔心，孩子即將銜接國中，擔心師資持續動盪，恐影響國語、數學等基礎科目的學習。

教育部國教署國中小教育組專委廖曼雲表示，教育部日前公布的統計數據來自各地方政府逐校盤點後呈報，後續將再與地方政府開會釐清，確保數據貼合教學現場實際狀況；中央也希望鼓勵鄰近縣市採區域聯合教甄，將持續與地方溝通，提前教甄期程。

此外，各校近日也忙著排定新學期教師勤務。台灣教育產業工會等九大教師工會表示，部分學校以「參與行政工作」為由，要求教師輪值校外路口導護，形同讓教師以肉身阻擋車流、承擔交通事故風險，呼籲教師導護應回歸校內安全引導，校外路口則由警察、義交等專業人員接手。

教育部表示，已經多次透過全國教育局處長會議，請地方政府彈性運用在地人力執行導護，並妥善規畫接送區、通學路徑及交通安全設施，將持續協助學校規畫兼顧師生安全及權益的導護方案。