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台南推出「教師管教攻略」 遇學生違規、家長陳情不再單打獨鬥

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市教育局開學前首推「教師支持暨合理管教全攻略手冊」，提供教師最務實的專業支持 共同營造友善的教學環境。圖／台南市教育局提供
台南市教育局開學前首推「教師支持暨合理管教全攻略手冊」，提供教師最務實的專業支持 共同營造友善的教學環境。圖／台南市教育局提供

為協助第一線教師面對日益複雜的班級經營、學生輔導及親師溝通，台南教育局首度彙編「台南市國民中小學教師支持暨合理管教全攻略手冊」，從民眾陳情處理、親師溝通到學生違規行為處理，整理實務案例與處理原則，並建立學校、校長支持系統及教育局三級調和機制，讓教師遇到爭議時不必單打獨鬥。

市長黃偉哲表示，教育需要專業、耐心與溫度，教師除了教學，也肩負班級經營、學生輔導及親師溝通等責任，經常需要在第一時間做出專業判斷。市府理解第一線教師工作的不易，適當且合理的管教也是教育專業的重要一環。

黃偉哲指出，此次推出全攻略手冊，就是希望提供教師在班級經營、學生行為處理及親師溝通上的實務指引，同時整合行政協助、心理支持及法律諮詢等資源，讓教師在面對複雜教育情境時，有學校及教育局作為後盾，能安心發揮教育專業。

教育局長鄭新輝表示，教育環境愈來愈複雜，教師在輔導管教學生時，可能因合理管教技巧、親師溝通或案件處理程序認知不足，以及缺乏專業支持，而衍生陳情與爭議，進一步造成教師心理壓力。

鄭新輝說，教育局因此邀集具經驗的校長、教師及專業人員共同研討，從教師最需要的「陳情事件處理與教師支持」及「教師合理管教技巧」兩大面向著手，編成第一版全攻略手冊，希望提供教師更明確的處理方向及實務技巧，減輕教師面對爭議時的壓力，也讓學生獲得正向引導。

手冊分為兩大篇章，第一篇「陳情事件處理程序與教師支持系統」，聚焦案件分流、親師溝通及三級調和機制，並整合學校與教育局的行政、心理及法律支持資源；第二篇「教師合理管教技巧全攻略」，則從班級經營常見情境出發，依學生行為發生頻率及不同程度，提供分層處理建議。

其中，手冊整理8大類常見學生行為案例，分別提供「處理原則」、「老師當下可以這樣做」、「若反覆發生或需後續處理時」、「需要行政或專業協助時」及「教師應避免這樣做」等建議，讓教師能快速掌握處理策略，也清楚知道何時需要尋求行政或專業協助。

教育局強調，手冊最重要的理念就是「教師不是一個人面對問題」。對於依法應進入法定程序的校園霸凌、性別事件及不適任教師等案件，仍須依相關法令辦理；至於經檢視未涉及法定程序、較適合透過親師溝通協調的爭議，則可運用親師溝通及三級調和支持機制，及早介入、降低衝突。

教育局表示，希望透過溝通與支持，讓學校、教師及家長共同尋找最有利於學生學習與成長的處理方式。這次手冊是第一版，未來也將持續蒐集學校及教師回饋與實際案例，滾動修正、充實內容，逐步建立更符合第一線需求的教師支持系統。手冊相關資訊可至台南市政府教育局網站查詢。

台南市教育局在開學前首推「教師支持暨合理管教全攻略手冊」，提供教師最務實的專業支持 共同營造友善的教學環境。圖／台南市教育局提供
台南市教育局在開學前首推「教師支持暨合理管教全攻略手冊」，提供教師最務實的專業支持 共同營造友善的教學環境。圖／台南市教育局提供

台南市教育局在開學前首推「教師支持暨合理管教全攻略手冊」，提供教師最務實的專業支持 共同營造友善的教學環境。圖／台南市教育局提供
台南市教育局在開學前首推「教師支持暨合理管教全攻略手冊」，提供教師最務實的專業支持 共同營造友善的教學環境。圖／台南市教育局提供

台南 教育局 學生 教師

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