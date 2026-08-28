十年鯨魚回游—鴻海獎學鯨的「翻轉力」與「防墜網」

鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會28日表示，鴻海獎學鯨開辦十年了！十年前，鴻海教育基金會看到有好多清寒學生，在同學們悠遊於學習之海時，他們卻是載浮載沉，感覺快難以呼吸了地苦苦掙扎於該求學還是該休學工作？鴻海教育基金會因此開辦「鴻海獎學鯨」計畫，希望讓家境弱勢的孩子也能夠順利求學，有朝一日靠教育脫貧。

一轉眼，計畫已經持續十年了。鴻海教育基金會特別針對歷屆得主展開了一場深度的影響力調查。在回收的超過500份真實回覆中，我們看到這份獎學金，不僅僅是一筆資金的挹注，更是一張在關鍵時刻接住弱勢學子的「社會防墜網」，以及一座幫助學子翻越階級限制、得以向上攀升的「築夢階梯」。

從基金會收到的調查回饋顯示，高達75.5%的得主在獲得鴻海獎學鯨後，減輕了繁重的工時負擔，平均每周多出了5.47小時可運用的時間。當進一步探討這群學子如何運用這段可自由支配的時間時（可複選），結果有高達65.4%的得主將時間用於「課業學習、實驗室研究與準備研究所」上；同時也有29.8%的人勾選了「準備國家考試或考取專業證照」此選項；亦有24.3%的人選擇進行了「社會服務與志工服務」。這每周多出來的5.47小時，分分秒秒都化為了孩子們點點滴滴的努力，不僅讓他們能在學業與專業上可有心力衝刺，更為他們建構起可以與同學並肩同時學習的尊嚴。

一位目前已在國外擔任正職美術設計的得主感性分享： 「當年家裡生活困頓，羨慕同學可以放心讀書，自己卻必須為生活費奔波。得到獎學金之後，心裡有了踏實感。鴻海獎學鯨對我而言不只是一筆錢，更是『尊嚴』。它讓我能跟同學一樣坐在圖書館讀書、做實驗，而不是在深夜趕去工廠大夜班。」

另外，這筆資金也深刻扮演了「家庭防護網」的角色－85.1%的得主表示這直接解決了學雜費與房租的燃眉之急；65.6%的人認為有助減輕了他家庭的醫療或經濟重擔；有57.5%的人表示，最深刻的改變是獲得了「心理上的安定感」，讓他們走在求學路上時不再焦慮。

「如果當時沒有這筆獎學金，您會怎麼樣？」 面對這個提問，數據揭露了計畫必要性：28.1%的得主坦言，在獲獎當年曾因為極大的經濟壓力，「極度認真地考慮過要休學或放棄學業」。另外，亦有高達51.1%的人表示，雖然咬牙堅持不休學，但當時的經濟負荷也已逼近崩潰極限。

鴻海獎學鯨的及時出現，成為了這群孩子向上攀爬時關鍵的一臂之力。在獲得獎學金支持後，最終高達99.4%的得主皆「順利克服困難，完成當前階段的學業」（57.7%已順利畢業、41.7%目前仍然就讀中），切實落實了計畫「協助弱勢學子堅定求學」的初衷。

若沒有這筆及時雨般的支持，調查顯示有31.6%的得主直言，自己的人生與職涯翻轉至少會「大幅延後2至3年以上」；更有7.2%的得主坦承，當時若缺乏這份助力，自己恐怕「永遠無法完成學業」。這份資助，無疑成了他們人生關鍵時刻最重要的一張防墜網。

十年間，這群被溫暖托住的「鯨魚」們，如今游向了何方？ 調查結果顯示，已有42.1%的得主順利步入職場，3.6%成為勇敢的自主創業或自雇者。他們的專業領域繪製出了一幅令人驕傲的社會貢獻地圖：

23%的得主正在資訊科技、半導體與 AI 研發領域擔任核心戰力，成為推動台灣產業進步的中堅力量。15.7%的得主投身教育與學術機構，回到校園傳承知識或精益求精。15.2%的得主站在第一線，在醫療照護與生物技術領域擔任醫師、護理師或藥師，守護大眾健康。11.3%的得主選擇在社會工作、NGO與公共事務中，成為下一世代的點燈人。10%的得主扎根於法律、金融與管理顧問領域，以高度專業成為守護社會運作與產業經營的一份子。