教育部簽署「永續發展倡議書」 與永續能源研究基金會打造共同未來

教育部27日在「2026亞太永續博覽會」與台灣永續能源研究基金會簽署「公部門永續發展倡議書」。教育部表示，在推動永續發展的路上，希望強化公私部門交流機制，面對全球氣候變遷的衝擊、AI快速發展局勢，在各教育階段結合各界資源，攜手合作打造「我們共同的未來」。

教育部政務次長劉國偉指出，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使，帶領基金會作為台灣與國際永續發展接軌的橋樑，更在教育領域耕耘多年，感謝基金會選擇「亞太永續博覽會」這個匯聚永續發展能量的場合，讓在座的大專校院代表、關心教育的各界夥伴，一起見證公私協力的新紀元。

劉國偉表示「簽署永續發展倡議書不是『紙』上談兵，更期待能實際強化永續治理、融入教育政策」。而身為教育部的「永續長」，將落實推動「永續發展推動小組」的運作，從機關內部開始身體力行，進而鏈結各機構、大專校院的永續發展推動與社會實踐。

以「青年百億海外圓夢基金計畫」為例，該計畫是以拓展國際鏈結交流來回應「國家希望工程」，讓台灣15至30歲的青年在國際舞台上展現創造力、活力與韌性，提升台灣青年國際競爭力，也讓世界看見台灣青年的多元力量。

教育部表示，在簽署倡議後，期待未來能有機會鏈結基金會的國際資源，協助更多青年學子在永續發展的浪潮中，找到自己實踐的角色定位。

此外，資訊及科技教育司副司長邱仁杰在活動中分享「2025年教育部永續發展目標自願檢視報告」，說明教育部盤點對應永續發展目標的各項政策成果亮點，並期盼以「AI創新與數位韌性」、「氣候行動與淨零綠校園」作為未來推動「雙軸」，持續以教育回應各項永續發展目標。

「我們想要怎樣的未來？」是落實永續發展的核心問題，教育部以「扎根永續發展教育，培育永續發展人才」為願景，深信能回應未來世代需求的人才養成，是從「教育」開始，希望透過簽署永續發展倡議書，呼籲產官學研各界有更多夥伴加入推動永續發展的行列。