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教育部簽署「永續發展倡議書」 與永續能源研究基金會打造共同未來

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
教育部政務次長劉國偉與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新簽署公部門永續發展倡議。圖／教育部提供
教育部政務次長劉國偉與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新簽署公部門永續發展倡議。圖／教育部提供

教育部27日在「2026亞太永續博覽會」與台灣永續能源研究基金會簽署「公部門永續發展倡議書」。教育部表示，在推動永續發展的路上，希望強化公私部門交流機制，面對全球氣候變遷的衝擊、AI快速發展局勢，在各教育階段結合各界資源，攜手合作打造「我們共同的未來」。

教育部政務次長劉國偉指出，台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使，帶領基金會作為台灣與國際永續發展接軌的橋樑，更在教育領域耕耘多年，感謝基金會選擇「亞太永續博覽會」這個匯聚永續發展能量的場合，讓在座的大專校院代表、關心教育的各界夥伴，一起見證公私協力的新紀元。

劉國偉表示「簽署永續發展倡議書不是『紙』上談兵，更期待能實際強化永續治理、融入教育政策」。而身為教育部的「永續長」，將落實推動「永續發展推動小組」的運作，從機關內部開始身體力行，進而鏈結各機構、大專校院的永續發展推動與社會實踐。

以「青年百億海外圓夢基金計畫」為例，該計畫是以拓展國際鏈結交流來回應「國家希望工程」，讓台灣15至30歲的青年在國際舞台上展現創造力、活力與韌性，提升台灣青年國際競爭力，也讓世界看見台灣青年的多元力量。

教育部表示，在簽署倡議後，期待未來能有機會鏈結基金會的國際資源，協助更多青年學子在永續發展的浪潮中，找到自己實踐的角色定位。

此外，資訊及科技教育司副司長邱仁杰在活動中分享「2025年教育部永續發展目標自願檢視報告」，說明教育部盤點對應永續發展目標的各項政策成果亮點，並期盼以「AI創新與數位韌性」、「氣候行動與淨零綠校園」作為未來推動「雙軸」，持續以教育回應各項永續發展目標。

「我們想要怎樣的未來？」是落實永續發展的核心問題，教育部以「扎根永續發展教育，培育永續發展人才」為願景，深信能回應未來世代需求的人才養成，是從「教育」開始，希望透過簽署永續發展倡議書，呼籲產官學研各界有更多夥伴加入推動永續發展的行列。

永續發展 永續 教育部

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