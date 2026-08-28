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新北雙聯學制接軌4國拓展國際升學路 教育局公布甄選起跑日

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市教育局推動「校校有雙聯學制」邁入第8年，已連結美國、加拿大、英國及紐西蘭等4國、10個海外教育夥伴，參與學生涵蓋全市14所高中。圖／新北教育局提供
新北市教育局推動「校校有雙聯學制」邁入第8年，已連結美國、加拿大、英國及紐西蘭等4國、10個海外教育夥伴，參與學生涵蓋全市14所高中。圖／新北教育局提供

新北教育局推動「校校有雙聯學制」至今邁入第8年，已連結美國、加拿大、英國及紐西蘭等4國、10個海外教育夥伴，參與學生涵蓋全市14所高中。教育局表示，115學年度甄選補助30至40名學生，修習雙聯學制或IFY學程者，每人每年最高補助5萬元，至多補助3年，甄選自8月31日起，9月7日將辦線上說明會。

教育局說明，雙聯學制透過國際課程及雙文憑學習機制，讓學生培養英語溝通、跨文化理解及自主學習能力，拓展國內外升學選擇，跨國課程也為學生帶來不同的學習收穫。

永平高中畢業生黃婕卉修習美國箴言高中雙聯課程，她表示，課程提升英語聽說能力，也增加未來升學選擇；林口高中畢業生楊湘甯修習美國緬因州中央中學課程，在全英文環境中提升外語溝通及跨文化思考能力，今年成功錄取澳洲蒙納許大學（Monash University）。同校高二學生陳子鎬則透過一個月暑期課程與當地師生交流，從實際交流中提升英語溝通自信，他分享「讀萬卷書，不如行萬里路」，這段經驗也讓自己更能獨立思考及解決問題。

教育局表示，新北雙聯學制從初期由各校自行洽談海外合作，逐步由教育局統籌簽署合作備忘錄（MOU），並開放全市公立高中共享申請資源。自111學年度起同步提供學生獎學金，至114學年度累計投入579萬元、補助123名學生，持續增加學生參與國際課程及多元升學的機會。

115學年度進一步建立「學習、追蹤、回饋、精進」完整支持機制，由各校每學期記錄學生修課成果，並透過問卷掌握課程難易度、學習負擔、滿意度及對升學的幫助，同時規劃學生學習成果分享及專家諮詢，作為後續課程調整與精進依據。

教育局提醒，115學年度雙聯學制甄選自8月31日至10月23日由各校辦理校內初審及報名資料彙整，9月7日（一）下午6時30分辦理線上說明會，11月14日（六）上午9時於永平高中辦理學生複審面談，預計11月底前公告錄取名單。相關申請及課程資訊可至「永平高中雙聯學制專區」查詢，如有甄選相關問題，可洽永平高中教務處，電話（02）22319670分機611。

新北市教育局推動「校校有雙聯學制」邁入第8年，已連結美國、加拿大、英國及紐西蘭等4國、10個海外教育夥伴，參與學生涵蓋全市14所高中。圖／新北教育局提供
新北市教育局推動「校校有雙聯學制」邁入第8年，已連結美國、加拿大、英國及紐西蘭等4國、10個海外教育夥伴，參與學生涵蓋全市14所高中。圖／新北教育局提供

新北 教育局 升學

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