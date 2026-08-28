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肌萎症生現身感謝 師鐸獎得主曾慧媚動容落淚

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
榮獲師鐸獎的三重高中校長曾慧媚(圖左)看到曾一路陪伴罹患肌肉萎縮症學生黃宥嘉今驚喜現身(右)讓她一度感動落淚。記者林媛玲／攝影
榮獲師鐸獎的三重高中校長曾慧媚(圖左)看到曾一路陪伴罹患肌肉萎縮症學生黃宥嘉今驚喜現身(右)讓她一度感動落淚。記者林媛玲／攝影

今年新北市有5位優秀教育工作者榮獲教育界最高榮譽「教育部115年度師鐸獎」，教育局今舉辦「新北愛老師、傳唱好故事」表揚，其中，三重高中校長曾慧媚任職丹鳳高中期間，曾一路陪伴罹患肌肉萎縮症學生黃宥嘉，不僅在學習與心理上給予支持，更積極爭取無障礙電梯，協助他跨越通勤障礙。今天黃宥嘉以特別嘉賓現身，向恩師表達最深切的感謝，曾慧媚看見昔日學生也忍不住動容落淚，也為今年師鐸獎寫下溫暖的一頁。

曾慧媚感性提及，宥嘉突破身體障礙，且支持在地就學直升丹鳳高中，不管在數理實驗班或國文科都非常努力，比任何一個孩子認真，過去學校因差了一部電梯，有時通勤障礙讓宥嘉沒辦法上課，經過努力後教育局也協助增設電梯，宥嘉以校排1%上台大，他也是學校的榮耀，至今常想起他不知是否過得好不好。

黃宥嘉說，曾校長是在他國二時調派至高中部，他感覺學校的教學風氣很好，高中生活非常精彩，有感於環境對學生的影響力很大，他希望能在高中學習，也很開心在高中時能看到電梯完成，讓有需要的學生可以得到幫助，也感謝曾校長對他的照顧。

另獲師鐸獎的教育工作者還有自強國小校長張明賢、豐珠中學主任羅琬臻、昌平國小教師林心怡及淡水商工教師柯燕輝。

張明賢的學生陳瓊如如今也成為校園老師，她今天也分享張校長過去在思賢國小服務時，總是在休假時間陪伴學生，甚至帶著學生出遊。張明賢說，他鼓勵學生寫日記，早期生活環境差，家長假日也忙於工作，他從學生日記得知期盼假日能出遊，就帶著孩子們假日出去玩。

教育局長張明文表示，5位師鐸獎得主從新北眾多優秀教師中脫穎而出，更獲全國肯定，展現新北教師長年深耕教育現場的專業與熱忱，教育是助人的事業與志業，讓每位教育人員終身奉獻，謝謝這些獲獎校長及老師，不僅代表新北市的教育的典範，更看到教育的希望與未來。

榮獲師鐸獎的三重高中校長曾慧媚(圖右)任職丹鳳高中期間，曾一路陪伴罹患肌肉萎縮症學生黃宥嘉(中)，不僅在學習與心理上給予支持，更積極爭取無障礙電梯，協助他跨越通勤障礙。記者林媛玲／攝影
榮獲師鐸獎的三重高中校長曾慧媚(圖右)任職丹鳳高中期間，曾一路陪伴罹患肌肉萎縮症學生黃宥嘉(中)，不僅在學習與心理上給予支持，更積極爭取無障礙電梯，協助他跨越通勤障礙。記者林媛玲／攝影

今年新北市有5位優秀教育工作者榮獲教育界最高榮譽「教育部115年度師鐸獎」，教育局今舉辦「新北愛老師 傳唱好故事」表揚，感謝教育工作者的奉獻。記者林媛玲／攝影
今年新北市有5位優秀教育工作者榮獲教育界最高榮譽「教育部115年度師鐸獎」，教育局今舉辦「新北愛老師 傳唱好故事」表揚，感謝教育工作者的奉獻。記者林媛玲／攝影

師鐸獎 三重 教育局

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