快訊

女棒世界盃／星宇航空破例准假！ 空姐張甄芸先發2局無失分助中華隊晉級

台男星讓座暖舉日網炸鍋！被封「高個子台灣帥哥」 200萬人朝聖

他婚戒不見祭10萬懸賞！台中人深夜衝了 翻草叢、鑽水溝仍遍尋不著

聽新聞
0:00 / 0:00

影／開學日校長不在校？時力批竹市教育處當天不應辦2記者會

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
時力黨團總召林彥甫表示，開學第一天是學校最忙、最需要校長坐鎮的時候，他身為小一新生、公立幼兒園新生家長，教育處選在當天連續舉行兩場記者會。圖／時力黨團提供
時力黨團總召林彥甫表示，開學第一天是學校最忙、最需要校長坐鎮的時候，他身為小一新生、公立幼兒園新生家長，教育處選在當天連續舉行兩場記者會。圖／時力黨團提供

新竹市各級公立學校31日開學，時代力量市議會黨團批評，市府選在開學首日舉辦校園建設成果、城市棒球隊成軍兩場記者會，並邀校長出席，要求市府延期辦理，把校長還給學校。教育處回應，尊重教育現場依實際校務需求妥適安排。

時力黨團總召林彥甫表示，開學第一天是學校最忙、最需要校長坐鎮的時候，他身為小一新生、公立幼兒園新生家長，教育處選在當天連續辦兩場記者會，開學首日也是教育處掌握各校狀況的黃金時刻，教育處長林立生卻急著宣揚政績，還要求校長出席，應將活動延期，避免校長疲於奔命。

議員蔡惠婷表示，她出身教育現場並長期擔任班導，開學第一天通常有始業式、迎新等活動，校長除了站導護、安撫新生與家長，也須指揮交通、巡視教室，並處理午餐供餐、放學動線等突發狀況，是校園的「緊急總指揮」。她質疑，表面上是「鼓勵」出席，但實際上有多少校長敢不到場？呼籲市府重新檢討排程，以穩定教育現場為重。

議員廖子齊指出，開學第一天，校長該站的位置是校門口和教室走廊，而非記者會舞台。真正的校園建設成果，應反映在孩子走進不漏水的教室、使用乾淨廁所及獲得輔導資源；城市棒球隊成軍與各校校務更無直接關聯，教育處沒有理由要求校長當天離開學校，呼籲市府將兩場記者會延期。

新竹市教育處表示，此次校舍建設成果記者會，主要是向市民及教育各界報告自2023年以來推動校舍建設的整體成果與進展，並說明後續校舍建設的推動方向。活動邀請對象包含教育現場及關心教育發展的各界人士，市府也誠摯邀請各界共同參與，了解新竹市持續推動校園建設的成果與規畫。

教育處說明，城市棒球隊成立目的就是串聯新竹市校園棒球資源，扎根基層並培育人才。各校體育班及棒球隊是城市棒球隊重要的人才培育基地，未來優秀選手都有機會成為城市棒球隊的一員。透過校長參與藉以提升學校與城市棒球隊建立更緊密的合作關係，為孩子打造從校園走向城市舞台的發展機會。

市府重視學生學習及學校正常校務運作，也尊重教育現場依實際校務需求妥適安排。市府將持續聽取教育現場及社會各界意見，依學校及學生實際需求投入教育資源，持續改善校園學習環境。

時力黨團總召林彥甫表示，開學第一天是學校最忙、最需要校長坐鎮的時候，他身為小一新生、公立幼兒園新生家長，教育處選在當天連續舉行兩場記者會。圖／時力黨團提供
時力黨團總召林彥甫表示，開學第一天是學校最忙、最需要校長坐鎮的時候，他身為小一新生、公立幼兒園新生家長，教育處選在當天連續舉行兩場記者會。圖／時力黨團提供

開學日 記者會 校長

延伸閱讀

高虹安率竹市府宣布新竹好學2.0 陽交大、清大副校長出席力挺

香山高中志道樓連接空橋鋼構鏽蝕鋪面劣化 竹市府市款全額改善

翁章梁開學前視察義竹國中 翻畢冊看見青澀照片憶往事

竹北十興國小校長徐發斌 奉獻教育40載獲「師鐸獎」

相關新聞

免費營養午餐開學上路 國教盟籲公開成本、啟動100日檢核

國中小下周一開學，全台22縣市免費營養午餐同步上路，但各地適用學校、對象及補助內容不一。國教行動聯盟今表示，免費政策仍有食材、人力、能源、運輸及食安管理成本，呼籲各縣市公開每餐實際成本與補助差額，承諾供餐品質不得倒退，並自開學日起實施「100日檢核」，確保免費不會降低用餐品質。

以參與行政為由要求站導護 教團：別再讓教師肉身擋車

國中小下周開學，各校近日忙著排定新學期教師勤務。台灣教育產業工會等9大教師工會今天表示，部分學校以「參與行政工作」為由，要求教師輪值校外路口導護，形同讓教師以肉身阻擋車流、承擔交通事故風險；呼籲教師導護應回歸校內安全引導，校外路口則由警察、義交等專業人員接手。

圓點女王如何風靡自拍世代？胡朝聖看草間彌生：做自己卻對到時代頻率

「圓點女王」草間彌生14日辭世，享耆壽97歲。曾將草間大型公共藝術「南瓜」引進台灣的策展人胡朝聖表示，草間一生做的事就是「把自己眼中的美好世界」傳遞給觀眾，而在IG、短影音崛起的時代，草間的南瓜與圓點簡單、重複卻充滿感染力，符合打卡、自拍世代的美學。

肌萎症生現身感謝 師鐸獎得主曾慧媚動容落淚

今年新北市有5位優秀教育工作者榮獲教育界最高榮譽「教育部115年度師鐸獎」，教育局今舉辦「新北愛老師、傳唱好故事」表揚，其中，三重高中校長曾慧媚任職丹鳳高中期間，曾一路陪伴罹患肌肉萎縮症學生黃宥嘉，不僅在學習與心理上給予支持，更積極爭取無障礙電梯，協助他跨越通勤障礙。今天黃宥嘉以特別嘉賓現身，向恩師表達最深切的感謝，曾慧媚看見昔日學生也忍不住動容落淚，也為今年師鐸獎寫下溫暖的一頁。

影／開學日校長不在校？時力批竹市教育處當天不應辦2記者會

新竹市各級公立學校31日開學，時代力量市議會黨團批評，市府選在開學首日舉辦校園建設成果、城市棒球隊成軍兩場記者會，並邀校長出席，要求市府延期辦理，把校長還給學校。教育處回應，尊重教育現場依實際校務需求妥適安排。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。