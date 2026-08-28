影／開學日校長不在校？時力批竹市教育處當天不應辦2記者會

新竹市各級公立學校31日開學，時代力量市議會黨團批評，市府選在開學首日舉辦校園建設成果、城市棒球隊成軍兩場記者會，並邀校長出席，要求市府延期辦理，把校長還給學校。教育處回應，尊重教育現場依實際校務需求妥適安排。

時力黨團總召林彥甫表示，開學第一天是學校最忙、最需要校長坐鎮的時候，他身為小一新生、公立幼兒園新生家長，教育處選在當天連續辦兩場記者會，開學首日也是教育處掌握各校狀況的黃金時刻，教育處長林立生卻急著宣揚政績，還要求校長出席，應將活動延期，避免校長疲於奔命。

議員蔡惠婷表示，她出身教育現場並長期擔任班導，開學第一天通常有始業式、迎新等活動，校長除了站導護、安撫新生與家長，也須指揮交通、巡視教室，並處理午餐供餐、放學動線等突發狀況，是校園的「緊急總指揮」。她質疑，表面上是「鼓勵」出席，但實際上有多少校長敢不到場？呼籲市府重新檢討排程，以穩定教育現場為重。

議員廖子齊指出，開學第一天，校長該站的位置是校門口和教室走廊，而非記者會舞台。真正的校園建設成果，應反映在孩子走進不漏水的教室、使用乾淨廁所及獲得輔導資源；城市棒球隊成軍與各校校務更無直接關聯，教育處沒有理由要求校長當天離開學校，呼籲市府將兩場記者會延期。

新竹市教育處表示，此次校舍建設成果記者會，主要是向市民及教育各界報告自2023年以來推動校舍建設的整體成果與進展，並說明後續校舍建設的推動方向。活動邀請對象包含教育現場及關心教育發展的各界人士，市府也誠摯邀請各界共同參與，了解新竹市持續推動校園建設的成果與規畫。

教育處說明，城市棒球隊成立目的就是串聯新竹市校園棒球資源，扎根基層並培育人才。各校體育班及棒球隊是城市棒球隊重要的人才培育基地，未來優秀選手都有機會成為城市棒球隊的一員。透過校長參與藉以提升學校與城市棒球隊建立更緊密的合作關係，為孩子打造從校園走向城市舞台的發展機會。

市府重視學生學習及學校正常校務運作，也尊重教育現場依實際校務需求妥適安排。市府將持續聽取教育現場及社會各界意見，依學校及學生實際需求投入教育資源，持續改善校園學習環境。