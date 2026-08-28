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台文館偕3原住民作家 9月登澳洲墨爾本新興作家節

中央社／ 台北28日電

澳洲墨爾本新興作家節」9月10日登場，國立台灣文學館將偕同3名原住民作家參與，透過文學、朗讀、音樂與對談，和來自世界各國的作家交流。

根據台文館發布新聞稿，3名作家分別來自布農族、阿美族及太魯閣族。

布農族作家乜寇．索克魯曼（Neqou Soqluman）長年以文學書寫原住民族生態智慧、獵人文化與神話傳說，希望「讓古老的思維為現代世界帶來不一樣的文學靈魂」。

來自花蓮馬太鞍部落的阿美族作家阿洛．卡力亭．巴奇辣（Ado Kaliting Pacidal），身兼作家、音樂、影像創作者與金鐘主持人，將分享如何透過不同媒介傳承與實踐原住民族文化。

太魯閣族作家程廷（Apyang Imiq）除文學創作外，長期扎根花蓮支亞干部落的社區實踐，以文字探索個人生命史、部落集體記憶、身分認同，以及傳統與當代之間的連結。

3名作家將參與5場論壇，分別為A Writer'sLivelihood（作家的生計與實踐）、WritingResponsibly（負責任的書寫）、How To Tell aStory（如何述說一個故事）、Tapestries of Home（家之織錦）、Priceless Advice（無價之諫）。

台文館強調，此次赴澳的5場活動並非交流終點，而是「雙向循環機制」的啟動，今年11月「2026台灣作家節」期間，台文館也將邀請澳洲原住民族作家及文學策展人來台，讓「台灣作家走出去，國際夥伴走進來」。

墨爾本 原住民 澳洲

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