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教育部推媒體素養新教案 看懂小紅書資安與詐騙風險

中央社／ 台北28日電

教育部近期推出新的媒體素養教案，由國防大學新聞學系教授傅文成分析「小紅書」等App具未經加密的傳輸途徑，以及過度索取背景定位、硬體指紋等，背後存在資安與詐騙風險。

教育部今天發布新聞稿指出，「高等教育媒體素養課程發展計畫」每年產出10篇教案，近期推出的「數位主權不登出：看透小紅書的資訊攻防戰」從生活化視角出發，引導學生反思演算法機制與數位足跡的影響，藉此提升個人隱私與數位安全意識。

教育部指出，2024年與小紅書相關的詐騙案達950件，財損超過新台幣1.3億元。教案解析常見詐騙手法，包含「演算法精準推播」與「誘導至第三方通訊軟體（如LINE）私下交易」，提醒學生面對未在台落地的跨境平台，應秉持拒絕離場交易、對異常低價保持警覺的原則，保障自身財產安全。

教案也引導學生認識「演算法」如何潛移默化地塑造個人接收到的資訊與價值觀。透過媒體素養的視角，鼓勵學子在面對跨境網路文化時，保持客觀與獨立思考的能力。

行政院打擊詐欺指揮中心於去年12月暫行停止解析與限制接取「小紅書」1年。大陸委員會27日召開記者會，發言人梁文傑表示，停止解析與限制接取至今詐騙案件數、財損金額都有下降，如果小紅書沒有回應台灣政府對打擊詐騙的要求，相關主管機關不得不繼續採取適當措施因應。

小紅書 素養 詐騙

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