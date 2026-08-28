以參與行政為由要求站導護 教團：別再讓教師肉身擋車

國中小下周開學，各校近日忙著排定新學期教師勤務。台灣教育產業工會等9大教師工會今天表示，部分學校以「參與行政工作」為由，要求教師輪值校外路口導護，形同讓教師以肉身阻擋車流、承擔交通事故風險；呼籲教師導護應回歸校內安全引導，校外路口則由警察、義交等專業人員接手。

台教產等9大工會表示，教師職責在於教學、輔導、管教及參與校內教育行政，校內及校門內側的安全引導屬生活教育範疇，但校外公共道路涉及交通指揮與車流疏導，不應以「參與行政工作」為由強加給教師。教師未受完整交通執法訓練，也無權制止違規車輛，站在車流交織的路口執勤，更面臨高度安全風險。過去高雄市鳳翔國中就曾發生女教師執行導護勤務時，遭闖紅燈車輛撞擊，導致重傷失能的事故。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡表示，教育部雖多次發文要求清查校園周邊危險路口，地方政府卻缺乏經費、專業人力及後續追蹤機制，導致學校填完報表後，仍只能回頭要求教師輪值，繼續把教師推向路口，充當「免費的人肉擋車牌」。

台教產等9大工會提出3大訴求，包括教育部及地方政府應編列經常性專款，增置專責導護人力，並補助義交及警政協勤費用；建立「逐校、逐路口」追蹤考核機制，定期盤點專業人力實際進駐情形；各校排定新學期勤務時，也應將教師導護範圍退回校園內，不再要求教師前往校外道路執行高風險的交通指揮工作。

台教產理事長郭彥成強調，教師並非排斥維護學生安全，而是要求落實專業分工；教師的專業在教育，不在交通指揮，學生安全也不能只靠教師站上路口「肉身擋車」。政府應補足預算、專業人力及交通工程等制度缺口，不應再把校外交通安全責任與事故風險轉嫁給第一線教師。