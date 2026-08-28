免費營養午餐開學上路 國教盟籲公開成本、啟動100日檢核

國中小下周一開學，全台22縣市免費營養午餐同步上路，但各地適用學校、對象及補助內容不一。國教行動聯盟今表示，免費政策仍有食材、人力、能源、運輸及食安管理成本，呼籲各縣市公開每餐實際成本與補助差額，承諾供餐品質不得倒退，並自開學日起實施「100日檢核」，確保免費不會降低用餐品質。

國教盟說，開學前已浮現供餐警訊。部分縣市採定額補助，但補助金額低於部分學校原有餐費，引發親師生擔憂菜色、肉品分量或附餐可能遭到調整；各地每餐補助基準也從50多元至90多元不等。此外，「3章1Q」國產可溯源食材經費能否延續，以及7月油品事件凸顯的食材追溯與供應備援問題，也成為新學期的關注重點。

國教盟理事長王瀚陽表示，免費只改變誰付錢，不會讓食材、廚工、能源、運輸與食安管理成本消失。若補助低於實際成本，不能讓孩子的餐盤以肉量減少、配菜降規、國產可溯源食材縮減或附餐取消等方式吸收差額。

國教盟提出4項建議。第一，各縣市應在開學首周公開每生每餐補助總額、前一學年度實際餐費、食材費占比，以及人事、設備、能源、運輸與食安管理支出，並依自設廚房、中央廚房、他校供餐及外訂團膳分別揭露；若補助不足，也應說明差額由誰負擔。

第二，地方政府應承諾免費後供餐品質不得倒退，包括主要蛋白質分量、國產可溯源食材比例，以及水果、乳品供應頻率均不應降低。第三，應同步補足營養師、廚務人員、午餐行政及隨班指導人力，若由教師或行政人員承擔額外業務，應明定工時、責任及配套支持。

第四，實施「開學100日檢核」。各縣市應在開學後100日內，公布免費午餐適用學校及學生範圍、實際成本、菜單變動、招標履約、人力配置、抽驗結果、異常事件、剩食量及親師生意見；教育部應在學期結束前，以一致欄位完成全國彙整。

國教盟表示，立法院雖已完成學校午餐及飲食教育條例草案初審，但中央與地方經費分擔、營養師及午餐執行人力等關鍵條文仍待協商，呼籲行政院、教育部及立法院儘速補足財源、人力及監督機制。地方政府也不必等待專法完成，即可先行公開成本、抽驗及改善資料，接受社會檢驗。