快訊

蘋果贏了！市占躍升追平三星 安卓陣營面臨「雙重打擊」歐洲陷苦戰

行政院稱不副署比例為3.8% 蔣萬安怒嗆：還好意思出來說

南部雨到9月6日 賈新興：颱風窩大爆發 班朗、科羅旺、杜鵑接力醞釀

聽新聞
0:00 / 0:00

免費營養午餐開學上路 國教盟籲公開成本、啟動100日檢核

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
國中小下周一開學，全台22縣市免費營養午餐同步上路，但各地適用學校、對象及補助內容不一。聯合報系資料照
國中小下周一開學，全台22縣市免費營養午餐同步上路，但各地適用學校、對象及補助內容不一。聯合報系資料照

國中小下周一開學，全台22縣市免費營養午餐同步上路，但各地適用學校、對象及補助內容不一。國教行動聯盟今表示，免費政策仍有食材、人力、能源、運輸及食安管理成本，呼籲各縣市公開每餐實際成本與補助差額，承諾供餐品質不得倒退，並自開學日起實施「100日檢核」，確保免費不會降低用餐品質。

國教盟說，開學前已浮現供餐警訊。部分縣市採定額補助，但補助金額低於部分學校原有餐費，引發親師生擔憂菜色、肉品分量或附餐可能遭到調整；各地每餐補助基準也從50多元至90多元不等。此外，「3章1Q」國產可溯源食材經費能否延續，以及7月油品事件凸顯的食材追溯與供應備援問題，也成為新學期的關注重點。

國教盟理事長王瀚陽表示，免費只改變誰付錢，不會讓食材、廚工、能源、運輸與食安管理成本消失。若補助低於實際成本，不能讓孩子的餐盤以肉量減少、配菜降規、國產可溯源食材縮減或附餐取消等方式吸收差額。

國教盟提出4項建議。第一，各縣市應在開學首周公開每生每餐補助總額、前一學年度實際餐費、食材費占比，以及人事、設備、能源、運輸與食安管理支出，並依自設廚房、中央廚房、他校供餐及外訂團膳分別揭露；若補助不足，也應說明差額由誰負擔。

第二，地方政府應承諾免費後供餐品質不得倒退，包括主要蛋白質分量、國產可溯源食材比例，以及水果、乳品供應頻率均不應降低。第三，應同步補足營養師、廚務人員、午餐行政及隨班指導人力，若由教師或行政人員承擔額外業務，應明定工時、責任及配套支持。

第四，實施「開學100日檢核」。各縣市應在開學後100日內，公布免費午餐適用學校及學生範圍、實際成本、菜單變動、招標履約、人力配置、抽驗結果、異常事件、剩食量及親師生意見；教育部應在學期結束前，以一致欄位完成全國彙整。

國教盟表示，立法院雖已完成學校午餐及飲食教育條例草案初審，但中央與地方經費分擔、營養師及午餐執行人力等關鍵條文仍待協商，呼籲行政院、教育部及立法院儘速補足財源、人力及監督機制。地方政府也不必等待專法完成，即可先行公開成本、抽驗及改善資料，接受社會檢驗。

營養午餐 免費 國教盟

延伸閱讀

免費營養午餐九月上路 師憂菜色縮水

影／苗栗縣公私立中小學生免費午餐 8月31日開學日上路

高雄公幼午餐免費限「導師」資格惹議 教師工會籲實際照顧者都納入

新北150校疑曾用到農藥不合格蔬果 實際清查37間學校用到

相關新聞

免費營養午餐開學上路 國教盟籲公開成本、啟動100日檢核

國中小下周一開學，全台22縣市免費營養午餐同步上路，但各地適用學校、對象及補助內容不一。國教行動聯盟今表示，免費政策仍有食材、人力、能源、運輸及食安管理成本，呼籲各縣市公開每餐實際成本與補助差額，承諾供餐品質不得倒退，並自開學日起實施「100日檢核」，確保免費不會降低用餐品質。

圓點女王如何風靡自拍世代？胡朝聖看草間彌生：做自己卻對到時代頻率

「圓點女王」草間彌生14日辭世，享耆壽97歲。曾將草間大型公共藝術「南瓜」引進台灣的策展人胡朝聖表示，草間一生做的事就是「把自己眼中的美好世界」傳遞給觀眾，而在IG、短影音崛起的時代，草間的南瓜與圓點簡單、重複卻充滿感染力，符合打卡、自拍世代的美學。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。