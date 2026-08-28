圓點女王如何風靡自拍世代？胡朝聖看草間彌生:做自己卻對到時代頻率

「圓點女王」草間彌生14日辭世，享耆壽97歲。曾將草間大型公共藝術「南瓜」引進台灣的策展人胡朝聖表示，草間一生做的事就是「把自己眼中的美好世界」傳遞給觀眾，而在IG、短影音崛起的時代，草間的南瓜與圓點簡單、重複卻充滿感染力，符合打卡、自拍世代的美學。

胡朝聖曾跟草間彌生見面，形容她的眼睛像「狐猴」，眼神具有「穿透的力量」。草間彌生十歲就被診斷出精神疾病，但她不向命運低頭，廿多歲就孤身一人到紐約奮鬥，以亞洲女性的身分，在白人男性主導的西方藝術界中闖出一片天。普普藝術大師安迪沃荷曾說，只有草間彌生可以跟他平起平坐。

草間彌生從十歲起每天創作、畫畫，南瓜、圓點是她筆下永恆的主題。胡朝聖指出，雖然部分藝術界認為草間只是不斷「重複自己」，但大量與長期的「重複」，本身就是一種藝術。而草間雖然「做自已」，卻總能「對到時代的頻率」。草間在紐約奮鬥十多年，其「重複美學」就跟普普藝術一樣，精準嘲諷工業化後「大量製造」的美國文化。而到了21世紀，草間作品的簡單、繽紛、直覺、童趣與富感染力，既打破當代藝術的深奧引發大眾共鳴，也適合透過IG、短影音與社群平台大量傳播，讓她成為風靡全球的文化偶像。

草間彌生頻繁跟名牌合作、甚至願意讓自己被LV做成機器人，也引起「藝術商業化」的質疑。但胡朝聖認為，草間彌生是「活在自己世界」的藝術家，她與名牌合作、樂於擁抱等高科技，初衷只是希望「將自己眼中的美好世界分享給更多人」。草間彌生與名牌、科技的跨界合作其實都可以視為她的創作，「讓她的圓點無所不用其極地擴張領土」，引領觀眾進入她的世界、看到她的世界。而草間彌生也扮演「文化交流者」，將東方文化中無限、生生不息的循環美學藉由圓點傳遞給西方，「縫合和連結東方和西方美學的斷裂」。