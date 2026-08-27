桃園各校還在徵老師、市府卻稱零缺額？議員教團質疑與現場脫節

新學年將開學，多位議員今質疑桃園市截至8月中仍有147個代理教師缺額招考，教育局呈報中央卻是零缺額，質疑難道有蓋牌之嫌？市府教育局回應，各校師資及課表均已整備完成，不致無人授課。桃園市教師會則直言，「課表已經排定」不等於「教師缺額已經補足」，部分學校仍持續招考，市府不應過度樂觀。

議員謝美英今質詢表示，今年度桃園市國中教師甄選開缺503人，創10年新高，受科技業高薪磁吸影響，理化、生活科技及資訊等領域缺師嚴重。理化科41個缺額僅39人報考，錄取率105%；生活科技24缺僅14人報考，錄取率171%；特教資優組12缺僅5人報考，錄取率更達240%，部分類科報考人數比缺額還少，教育局如何確保教師素質及教學品質？

謝美英提到，桃園市國中正式教師分發報到率僅88.9%，國小為90.72%，其中國中理化41個缺額僅15人分發報到，缺口最後落到代理教師招募。截至8月中，全市國中小仍有147個代理教師缺額持續招考，甚至有學校透過家長會協助徵人，但教育局呈報給中央的數據，桃市國中、國小卻都是零缺額，難道有蓋牌之嫌？

議員劉勝全也說，市府雖稱桃園沒有師資荒，但第一線感受並非如此，尤其理化等科目代理教師難尋，師資缺口仍然存在。

教育局長劉仲成表示，截至8月25日，各校均已妥善運用校內教師、退休教師及代理教師協助授課，新學年授課課表及師資均已整備完成，不致出現無教師授課情形。部分學校目前仍有代理、代課教師招考，主要是預為因應學期中教師留職停薪、請假或離職等人力需求，避免影響現有教師授課安排。

教育局表示，理化、資訊等理工類科報考人數偏少，是全國共同面臨的問題，主要受到業界薪資福利優於教職影響，但教師甄選仍設有基本門檻，未達標準不會錄取。教育部目前已開設自然及科技領域專長學士後教育學分班，並委請台灣師大、彰師大等師培大學開辦STEM領域師資公費專班，市府也鼓勵學校提報公費生需求及校內教師參訓，逐步補充專業師資。

桃園市教師會理事長陳俊裕表示，理解教育局及各校為如期開學投入許多心力，但「課表已經排定」並不等於「教師缺額已經補足」。截至今日，各校官網仍可看到代理、代課及鐘點教師缺額持續招考，部分職缺甚至多次無人報名；教師會也接獲反映，有學校因找不到代理教師，只能由校內教師分攤課務。

陳俊裕直言，教育局宣稱師資已整備完成的說法過度樂觀，未完整反映第一線情況。師資是否真正到位，不能只看課表是否填滿，學生應由穩定且專長相符的教師授課，也不應長期透過現職教師增加配課、分攤課務，將師資不足的壓力轉嫁給第一線教師。