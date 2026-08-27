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從「圓點女王」到「文化偶像」 林曼麗談草間彌生：一生都在格鬥

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
圓點是草間彌生作品中永恆的主題。1998年，草間彌生受時任北美館館館長的林曼麗及策展人南條史生之邀，於「台北雙年展」創作巨型現地裝置《圓點的強迫妄想》，以七個帶有黑色圓點的螢光粉紅氣球滿佈北美館的中庭。2024年於北師美術館重現。聯合報系資料照
圓點是草間彌生作品中永恆的主題。1998年，草間彌生受時任北美館館館長的林曼麗及策展人南條史生之邀，於「台北雙年展」創作巨型現地裝置《圓點的強迫妄想》，以七個帶有黑色圓點的螢光粉紅氣球滿佈北美館的中庭。2024年於北師美術館重現。聯合報系資料照

「圓點女王草間彌生14日辭世，享耆壽97歲。北師美術館創辦人林曼麗，1998年任職北美館館長期間，曾和策展人南條史生一起邀草間彌生來台參加「台北雙年展」，這也是草間首度來台。林曼麗認為，草間彌生的定位已從當代藝術家提高「文化偶像」，因為她的作品不只時尚迷人，還能深入觀者的內心世界，因為「『圓點女王』的每個圓點背後都有故事」。

草間彌生在紐約藝術界孤身奮鬥16年後，1973年返回日本。之後受到父親過世等打擊，她經歷兩次精神崩潰，1977年起自願住在東京的精神療養院。她的工作室就位在療養院的對面，草間每天就是在畫畫和治病之間移動。林曼麗表示，草間彌生作品超越時代，剛回到保守的日本時遭到打壓，蟄伏了十多年，一直到1990年代才又重新被看見。

而在邁入網路時代，草間彌生畫滿圓點的南瓜，非常適合在IG上不斷張貼複製，充滿鏡子、鮮豔色彩和燈光的展場，也非常適合年輕人成群結隊在此自拍、上傳社群平台。草間彌生地位水漲船高，被認為是21世紀最受歡迎的藝術家。

「她一生都在格鬥，能量非常強烈。」林曼麗認為，草間一生面對這麼多的挫折與波瀾，卻堅持創作到生命最後一刻。藝術帶給草間彌生力量，而她又把這股力量傳遞給觀眾，藝術的力量也是草間作品的魅力所在。此外，她的創作不斷跨界、不分媒材，涵跨視覺藝術、行為藝術、小說、詩歌、甚至是AR、VR，藝術創作能量永無止盡。

林曼麗不僅邀草間彌生來台，也在當時買下草間為北美館現地創作的巨型裝置「圓點的強迫妄想」，以七個帶有黑色圓點的螢光粉紅氣球滿佈北美館的中庭，北美館典藏迄今。2024年北師美術館舉行草間彌生回顧展「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」時，這件作品又在展中重現。此展吸引逾10萬人次參觀，可見圓點女王的魅力。

林曼麗形容，草間彌生是「天生的藝術家」，她雖然患有精神官能症，卻也是「極度聰明的人」，在人格特質上有很大的魅力。兩人相識後，她每年都會接到草間彌生親筆簽名的賀年卡，感嘆「以後都收不到了」。

草間彌生 女王 文化

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