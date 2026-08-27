幼兒園不當管教頻傳 基隆擬強制裝監視器 21團體批治標不治本

幼兒園頻傳不當管教事件，21個教育及幼教團體今天表示，支持對幼兒不當管教採取「零容忍」立場，但反對基隆市政府要求幼兒園教室全面、強制裝設監視器，認為監視器只能記錄事件，無法從根本預防不當管教，恐怕是治標不治本，認為預防幼兒園不當管教，應從改善教保人員待遇福利、提供充足教學支持、降低師生比及強化親師信任等面向著手，從前端改善幼教環境。

基隆市教師職業工會、高雄市教師職業工會、台南市教育產業工會、屏東縣教育產業工會、宜蘭縣教師職業工會、苗栗縣各級學校產業工會、新竹市教師職業工會、新竹縣各級學校產業工會、台灣教育產業工會、中華民國幼教聯合總會、中華民國兒童教保聯合總會、中華國際幼兒文教聯合總會、中華幼兒教育協會、全國幼兒園暨教保人員聯盟總會、中華孕嬰童教保聯合總會、台北市學前及中小學文教協會、台北市幼兒教育協會、台北市新世代幼兒教育協會、新北市幼兒教育學會、新北市兒童教保協會及新北市幼兒教保發展協會發表聯合聲明。

基隆市教師職業工會代表第一線幼教人員表示，任何形式的幼兒園不當管教都應予以最嚴厲譴責，對於傷害幼兒、踐踏專業的行為絕不包庇、護短，應共同守護幼兒安全、尊嚴及受教環境。

不過，針對基隆市政府推動幼兒園教室全面裝設監視器，教育團體認為，長期、全天候監控可能涉及師生隱私及影像外洩風險，教室雖屬學校的公共學習場域，但在法律與司法實務見解上，師生於教室內的日常學習、互動與個人隱私，均享有受法律保護的「合理隱私期待」。長期且毫無死角的全面監控，已嚴重侵害《民法》保障的人格權與肖像權，更有違《教育基本法》尊重師生尊嚴與人權的精神。

此外，教育團體指出，全天候監控也可能讓教保人員承受高度監控壓力，進而形成「防禦性教學」，教師可能不敢再擁抱哭泣的孩子，不再主動給予溫暖的安撫與肢體接觸。這種「用監控替代信任」的作法，不僅嚴重摧毀教保人員的教學熱情，更將急劇惡化基隆幼教現場的「教師荒」危機。

教育團體表示，將資源投注在終端的監控，而非前端的預防，對提升整體幼教品質根本毫無助益。幼教現場真正的危機是師生比過高、人力嚴重不足與行政負擔沉重，基隆市政府不將經費與心力用於改善這些「前端問題」，反而編列公帑聘僱一批人專職「查核監視影像」，這不僅是用鏡頭羞辱基層，更會加速基隆市目前幼教人才的心寒與流失，讓緊繃的人力危機雪上加霜。

教育團體為此呼籲，預防幼兒園不當管教應從改善教保人員待遇福利、提供充足教學支持、降低師生比，以及強化親師信任等面向著手，而非以全天候監控取代制度改革，要求基隆市政府立即停止推動幼兒園強制裝設監視器政策，將資源投入改善幼教現場人力及工作負荷。