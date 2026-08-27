桃園生生喝鮮乳兌換率僅7成 教育局：APP提醒功能拚年底上線

桃園市今年起實施「生生喝鮮乳」政策，不過目前每周兌換率僅約7成，引發多位民代關切，議員今要求市民卡APP加速建置提醒功能，也建議政策擴大至高中生，甚至加碼每周兌換2次。教育局回應，未兌領主要與家長忘記、兌換時間及距離等因素有關，APP提醒功能預計年底左右上線，是否擴大政策會納入評估。

桃園自今年2月23日起實施「生生喝鮮乳」政策，由市府自籌約2.8億元，補助2至12歲設籍桃園或就讀桃園國小、幼兒園及托嬰中心幼童，每周可免費兌領1瓶鮮乳或豆漿，全年52周不中斷，受惠約21.6萬人。

議員朱珍瑤今質詢指出，目前鮮奶兌換率僅約7成，教育局應分析究竟是學生忘記、不知道如何兌換，或受家庭因素影響，國小、幼兒園及托育中心可能各有不同原因，尤其弱勢、隔代教養及新住民家庭，更需要主動推播訊息，市民卡APP提醒功能也應加速導入。

議員黃婉如則說，孩子成長並非到15歲就停止，建議明年度進一步延伸至高中階段。議員吳進昌也建議市府評估從每周提供1次鮮奶增加至每周2次，進一步提升政策效益。

教育局長劉仲成表示，桃園每周鮮乳領取率相較其他縣市成效良好，未兌換原因包括家長生活忙碌忘記、兌換時間不便、路途影響領取意願及品牌偏好等。目前國中小及幼兒園均透過聯絡簿通知家長並要求簽收，開學後也將請各校加強宣導，鼓勵家長固定時間兌換，逐步養成孩子喝鮮乳的習慣。

劉仲成說，目前包含寒暑假在內，全年52周均可兌換，現階段將先落實2至15歲政策對象，至於是否延伸至高中及增加至每周2次等建議，將納入審慎評估。市民卡APP相關功能正由市府智慧城鄉發展委員會開發，若進度順利，預計年底左右上線，後續將納入兌換提醒及領取紀錄查詢等功能。

針對鮮乳品質及供貨問題，教育局表示，8個合作通路均被要求在冷藏區設置鮮乳專區並明確標示，不得將快過期的促銷商品作為政策兌換品；部分通路或品牌若暫時缺貨，將要求業者加強進貨及庫存管理，民眾可向門市辦理「登記延期取貨」，商品到貨後由門市主動通知領取，避免白跑一趟並保障兌換權益。