竹市香山首座大型公托開工！明年3月可收托40名幼兒

新竹市府今於華德福實驗學校舊址舉辦「香山區內湖公共托嬰中心暨定點臨托據點室內裝修工程」開工典禮，市長高虹安宣布，這是香山區首座大型公共托嬰中心建置，預計於明年3月正式收托，規畫設置2個班級，每班收托20名幼兒，共可收托40名幼兒。

高虹安表示，市府3年多來持續規畫布建公共托嬰中心，透過盤點公有空間資源及實地會勘，擇定華德福實驗學校舊址2樓建置「內湖公共托嬰中心」，預計成為竹市第5座公共托嬰中心，進一步滿足香山地區托育服務量能。

社會處說明，「內湖公共托嬰中心」共可收托40名幼兒，另設置定點臨托據點，可提供10名幼兒臨托服務，合計可提供50名幼兒托育服務。中心整體規畫也將融入香山濕地在地生態特色，班級命名以「招潮蟹」、「彈塗魚」及「水筆仔」等元素發想，讓孩子從小認識家鄉的自然環境與生態，也讓托育空間更具在地特色。希望透過新的公共托育據點，有感提升香山區托育服務量能，為在地家長提供更多元、便利的托育選擇。

社會處說，內湖公共托嬰中心結合定點臨托據點，除提供穩定的日間托育服務，也能彈性支援家庭臨時性、突發性的照顧需求，協助減輕家長育兒壓力。

中心未來營運後，預計可創造16個長期就業機會，提供在地就業選擇；此外，配合1樓「內湖暨大湖市民活動中心」整修工程完工啟用，將進一步串聯托育與社區服務功能，未來不僅能看見爸爸媽媽帶著孩子來到這裡，也能看見爺爺奶奶陪伴孫子、孫女參與社區活動，打造跨世代共融的友善生活空間。

市府表示，市府持續積極擴充公共托育資源，除東區關東公共托嬰中心及香山區內湖公共托嬰中心外，北區兒少家庭福利館新建案、赤土崎多功能館及竹蓮段公辦都更案等，合計10處公托據點預計自今年底起陸續完工啟用。

高虹安說，市府團隊上任前，全新竹市公共托育量能僅49名，如今持續積極布建公共托育據點，整體收托量能較過去提升超過10倍，總收托量能可達535名幼兒。

華德福實驗學校舊址2樓將建置新竹市香山區內湖公共托嬰中心。圖／新竹市府提供

市府盤點公有空間資源及實地會勘，擇定華德福實驗學校舊址2樓建置「內湖公共托嬰中心」，預計成為竹市第5座公共托嬰中心。示意圖／新竹市府提供