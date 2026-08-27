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韓國藝術界發聲挺台灣 為守護「光州精神」不屈服政治壓力

中央社／ 首爾27日專電

韓國光州雙年展爭議在多方努力下，基金會決定恢復台灣館名稱，而在民主聖地光州發生此爭議，也讓許多在地藝術家直呼「羞愧」，並挺身而出為台灣發聲，為的就是守護「光州精神」。

光州雙年展將在9月5日登場，之前因逕自將台灣館改為國立台灣美術館英文名稱（NTMoFA）引發爭議，此事也引起韓國藝術界關注，許多光州藝術人站出來為台灣聲援。雖然最終光州雙年展決定恢復台灣館名稱，不過今天光州藝術家再度連署發表聲明。

聲明中表示，對於光州雙年展昨天發布的「就使用『台灣館』名稱達成協議」公告中，將此事表述為「批准使用『台灣館（Taiwan Pavilion）』名稱」仍感遺憾。聲明中強調，「究竟是誰在批准什麼？我們希望光州雙年展重新反思並審慎思考，光州雙年展Pavilion的定位究竟是什麼。」

聲明中提及，經歷此次事件再次強烈確認，光州雙年展應符合創立宗旨及「光州精神」，完全不受任何政治、外交壓迫或外部干涉。

而昨天文化部發布的聲明中也提及，在光州雙年展的「台灣館（Taiwan Pavilion）」正名事件，最後的結果不僅僅是台灣找回自己的名字，更重要的是韓國在地與世界各國的支持，展現跨越國界共同守護自由、民主普世價值，以及對於「光州精神」的崇敬。

而各界藝術家所提及的「光州精神」、「五月精神」，都是在指1980年5月發生的光州事件。當時韓國新軍部掌權後擴大全國戒嚴，禁止政治活動，引發要求解除戒嚴、推動民主化的抗議，5月18日光州學生與市民展開抗議，戒嚴軍投入部隊強力鎮壓，暴力對待示威者及一般市民，衝突隨後擴大。

這起事件後來被稱為「5．18光州民主化運動」，被視為韓國民主化歷程的重要轉捩點，也成為光州城市精神中「民主、人權、和平」的重要象徵。許多電影也是以光州事件為題材，讓全世界觀眾更了解韓國的民主化歷程，包括「華麗的假期」、「我只是個計程車司機」等。

目前光州市內保存29處「5．18民主化運動史蹟」，另設有5．18紀念公園、國立5．18民主墓地等紀念設施。這次光州雙年展台灣館展場所在的國立亞洲文化殿堂（ACC）一帶，就是當年抗爭核心區域，包括舊全羅南道廳是1980年市民軍最後抵抗的重要場所，「全日大樓245」現在則保存當年槍擊留下的彈痕。

因此這次台灣館爭議被擅自更改事件，更讓光州的在地藝術家感到震驚，接受中央社採訪時不斷提及「真的很抱歉」、「真的很羞愧」。

光州民族美術人協會會長金花順就表示，在任何跨越國家的藝術場合中，任何人都不能用某種權力隨自己心意決定名稱。她也認為，這樣的藝術空間無法創造出真正自由的藝術，「而且在倡導民主主義的光州是絕不該發生的。」

不斷為台灣聲援的獨立書店「少年的書」，書店名稱也是取自作家韓江的「少年來了」，這本書就是在描寫518民主運動。書店老闆林仁子強調，「光州雙年展絕不應該屈服於這種外力施壓或政治因素，光州雙年展不該成為一個禁止討論這些議題的地方，應該要把它打造成一個能夠公開討論這些議題的平台。」

在中央社記者實際走訪光州之後，多處可見「518」、「民主」等字樣，整體城市氛圍也充滿了藝術氣息，而這次台灣館名稱事件，韓國藝術家們也不願見到這座寶貴的民主、藝術城市受到外界因素壓迫，他們強調，「我們將永遠與全世界的藝術家站在一起」。

藝術 韓國 壓力

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