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中正紀念堂「自由花蕊」講座最終場 聚焦烏克蘭

中央社／ 台北27日電

中正紀念堂「自由花蕊」講座迎來最終場，29日以「烏克蘭戰火中的自由花蕊」為題，邀請中央廣播電台董事長賴秀如與烏克蘭福爾摩沙友好協會執行長林歐莉亞（KulishOlha）對談。

林歐莉亞透過中正紀念堂發布的新聞資料表示，4年多前烏俄戰爭爆發，烏克蘭在戰亂和戒嚴之下，可控制的領土每天都在變動，政府無法正常辦理選舉，烏克蘭各城市還是會發生示威抗議活動，人民持續爭取自由和權利。林歐莉亞也將在講座時分享發生在烏克蘭的現況。

中正紀念堂管理處從今年3月起推出「自由花蕊」系列講座，陸續以台韓文化、攝影、文學、電影、城市歷史、台文詩、英語世界的台灣敘事等不同主題，邀請何撒娜、阿潑等多名各專業領域講者擔任講者，分享「自由」如何在日常生活中被理解與實踐，迄今舉辦10場，參加人次超過1300人。

管理處表示，中正紀念堂將朝向轉型為民主教育園區，去年11月開幕的「自由花蕊」常設展廣受好評，至今累積28萬參觀人次。最後一場講座視角前進烏克蘭，思考當民主與自由面臨戰爭威脅時，人民該如何守護民主珍貴的價值，讓「自由花蕊」從台灣走向世界，詳情可至中正紀念堂官方網站或臉書查詢。

烏克蘭 中正紀念堂 講座

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