績優點子競賽鼓勵青年投入地方創生 徵件到9月21日

教育部舉辦「Dream Idea 績優點子競賽」，鼓勵青年投入地方創生，預計選出40組「績優點子」，最高可獲得新台幣3萬元行動獎勵，今年度徵件到9月21日截止。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，去年首度試辦「Dream Idea 實踐培力機制」回響熱烈，去年從績優點子獲獎團隊中遴選出15組，提供3到4個月的業師輔導，最終所有團隊都順利完成階段性成果。今年度培力名額預計擴大到20組，協助更多青年將構想落實為具體行動。

在「逗點創意設計整合工作室」蹲點實作生張穎佳，今年由甘樂文創輔導，接續提出計畫，走入嘉義縣六腳鄉雙涵村訪談長輩、拍攝在地料理影片，彙整成「雙涵旬味小冊」，記錄逐漸流失的農業飲食文化。

曾參與「洪雅書房」在地課程的學員黃卓為，與蹲點實作生陳加晏組隊，攜手在地職人進一步為嘉義市興仁社區的團體家庭青少年獲取學習資源，設計出12小時社區探索課程。

績優點子競賽開放個人或組隊方式參賽（上限5人），資格是曾完成任一堂青聚點在地課程，或是曾擔任蹲點實作生，將點子整理成一份完整的提案計畫書，上傳網站即可完成報名。相關資訊可參考「青年社區參與行動2.0」網站。