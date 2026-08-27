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高雄市國際教育中心揭牌 串聯全球資源助接軌國際

中央社／ 高雄27日電

高雄市國際教育中心昨天在前鎮高中揭幕，未來將整合國際教育、雙語學習及跨國交流資源，串聯學校、教師、課程與國際夥伴，協助高雄學子從校園鏈結世界。

高雄市教育局今天發布新聞稿表示，高雄長期推動國際教育，目前國際夥伴學校達322校次，近年拓展歐美紐澳交流達71校次，高中階段更已達成「校校有姐妹校」目標。115年度先期出國計畫核定1146萬元，支持學校赴海外與姐妹校實體交流。

國際教育中心昨天舉行揭牌儀式，由教育局長吳立森與各校校長共同見證。吳立森表示，國際教育不只是帶孩子走向世界，更重要的是培養走向世界的能力與胸襟。國際教育中心將成為學校與世界間的橋梁，持續把世界帶進教室，也把高雄故事帶向國際，讓高雄國際教育走得更深、更廣、更遠。

國際教育中心未來將建立跨校專業社群，依偏鄉、山海線、南北高雄及技職等學校特色協助教師共同備課，並把海洋、半導體、淨零綠能、港灣城市及食農等在地特色轉化為國際課程。

此外，中心也整合雙語及國際教育資源，透過傅爾布萊特、史瓦帝尼及外國學生交流等計畫，深化學生語言能力與文化理解。

教育局指出，115年高雄也陸續與美國亞利桑那州皮馬郡及土桑市、德州聖安東尼奧市CAST Schools、日本陸奧市教育委員會及千葉縣教育委員會簽署教育交流合作備忘錄，並持續推動與日本大分縣教育委員會合作，拓展全球教育夥伴網絡。

高雄 高雄市 教育局

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