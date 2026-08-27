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開學倒數教師荒未解 全中教提雙軌解方：放寬退休師回校薪資上限

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
各中小學即將開學，但全台多個縣市仍面臨教師荒，不少學校歷經多次招考仍找不到老師。老師示意圖。圖／AI生成
各中小學即將開學，但全台多個縣市仍面臨教師荒，不少學校歷經多次招考仍找不到老師。老師示意圖。圖／AI生成

暑假即將結束，各中小學迎來新學期，然而全台多個縣市校園仍面臨「教師荒」危機，許多學校經歷十幾次招考依舊找不到老師，甚至迫於開學壓力不得不放寬門檻「只求有人」。全國高級中等學校教育產業工會表示，若政府持續無視教育職場環境惡化的現況，這種「搶人填坑」的無奈做法，恐將影響下一代的教學品質。針對缺師危機，全中教提出「長期根本改革」與「短期緊急應變」雙軌訴求。

全中教表示，年輕世代對教職「棄如敝屣」的核心原因，在於「待遇誘因蕩然無存」與「職場環境高度惡化」。薪資成長完全追不上物價漲幅與科技業待遇，加上年金改革後未來的退休保障大幅縮水，讓教職徹底失去吸引力；在校園內部，校事會議制度淪為無端濫訴的工具，極大地破壞了教師的專業尊嚴，加上繁重的行政作業造成「行政大逃亡」，讓現職教師心力交瘁。

針對缺師危機，全中教表示，短期應變上應鬆綁退職公教人員兼課薪資上限，比照軍人標準3萬8130元。目前退休教師兼課、兼職的每月薪資上限仍凍結於最低工資2萬9500元，低於退伍軍人委任一職等的薪資上限3萬8130元。全中教表示，隨著鐘點費調升，退休教師可協助授課的節數上限反而受到壓縮，甚至無法完整承擔產假等長期請假教師的代理課程。

全中教主張，政府應立即將公教退職人員兼課、兼職薪資上限提高至3萬8130元，釋放退休教師的彈性人力，不要讓學校盡力在解決教師荒問題，卻反被政府法令綁手綁腳，被一紙命令所束縛，而無法解決問題。

全中教也主張增設全學期兼課教師專業津貼，提高代課意願。兼課教師若承擔全學期課程，除授課外，還可能須負責批改作業、命題、閱卷及學習成果認證等工作，若僅依授課時數支給鐘點費，並不符合實際勞動付出，因此應提供學期前後各2周、合計4周的課後處理津貼，或另行核發評量、閱卷、作業批改及學習成果認證等相關津貼。

此外，考量兼課教師未領有本俸，超時兼課鐘點費也應合理反映備課、批閱作業及指導學生等額外時間成本。全中教認為，超時兼課鐘點費不應再以每分鐘10元計算，而應提高至每分鐘15元，並依高中、國中、國小不同授課時長合理採計。

在長期改革方面，全中教主張改善教師薪資結構並強化退休保障，建立與物價及科技業薪資水準具競爭力的調整機制，引入業界資源提供彈性薪資，提高各項職務及導師加給，同時重新檢視教師退撫制度，提供教職應有的長期保障，以吸引優秀青年人才投入教育工作。

針對校園爭議處理，全中教主張廢止校事會議，認為現行制度常淪為個案濫訴及調查過當的工具，影響師生信任及校園氛圍，呼籲政府簡化不適任教師處理程序、設置防濫訴門檻，還給教師專業尊嚴與安心教學的空間。

全中教也要求落實行政減量，全面精簡不合理的評鑑、訪視及計畫指標，讓行政支援回歸服務教學本質，減少各級政府非教學性KPI及行政要求，切斷高壓力卻低薪的惡性循環。

全中教強調，「教育是國家發展的基石，教學品質不能只靠教師的熱情來發電」，開學在即，政府若只想用暫時性的放寬資格來填補缺口，無異於飲鴆止渴；緊急增設公費的師資學分班，也緩不濟急，呼籲教育部應立即採納短期彈性措施解救眼前難關，並展現改革誠意推進長期的待遇與法規修正，讓教職重新成為值得年輕人投入與尊重的志業。

教師荒 薪資 退休

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