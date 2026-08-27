亞太傳統藝術節「眾水之境」 聚焦人與自然關係

傳統藝術中心主辦的「2026亞太傳統藝術節」10月起將在宜蘭園區登場。今年以「眾水之境」為策展主題，邀請印度、印尼、日本、韓國與台灣團隊，開展跨文化之旅。

根據傳藝中心發布的新聞資料，水是自然萬物的源頭，也是人類文明、神話與信仰的重要起點。本屆藝術節以「水」為核心，聚焦「歷史神話」、「信仰慶典」與「自然崇敬」三大主軸，透過不同國家傳統藝術的展演，看見人與自然之間深刻的關係，也讓跨越語言與國界的文化記憶在舞台上交會。

今年藝術節團隊包括由日本手妻大師藤山新太郎領銜的「東京幻境」，呈現江戶傳統魔術與水藝。濱田石見神樂社中透過鮮麗戲服與道具，演出經典神話「惠比須」與「大蛇」。韓國辛恩珠舞蹈團攜手國家無形遺產「南海岸別神祭」保存會將演出「迎水」，以鼓樂與祭儀舞蹈呈現沿海漁村的海洋巫祭；

印尼大浪舞集揉合爪哇宮廷舞蹈、皮影戲、甘美朗及古調，演繹英雄史詩「生命之水：比瑪的神聖旅程」；來自印度阿薩姆邦的大篷車樂團，則以民族樂舞「布拉馬普特拉河之歌」，引領民眾展開聖河文化之旅。

台灣團隊身聲劇場「在大水之中」取材自布農族洪水神話；李靜芳歌仔戲團「臨水平妖–陳靖姑」精粹版刻劃臨水夫人守護百姓、祈雨除妖的民間信仰；台北木偶劇團「三仙台尋龍記」結合地景與神話；九天民俗技藝團「牽水𰹬」透過鼓樂、陣頭與劇場語彙，重新詮釋台灣面對洪患的集體記憶與生命韌性。

除了劇場演出，今年藝術節也將整座宜蘭園區化為跨文化交流的舞台。假日踩街遊行邀集各國藝術家共同參與，讓不同文化的音樂與舞蹈在街頭交會；文化體驗則安排日本神樂服裝穿戴、韓國傳統舞蹈與紙花藝術、印尼迎賓舞、印度民俗舞蹈及樂器吟唱等活動，也將安排異國市集及泰國水燈體驗。

傳藝中心表示，蔣渭水演藝廳與曲藝館室內劇場演出將自9月1日開放線上預約索票，每人每場次限索2張，數量有限，索完為止；活動期間開放現場索取當日場次票券。「文化漫遊DIY」手作體驗活動將於9月21日起開放線上報名。