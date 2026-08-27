智慧台中論壇 盧秀燕：打造AI機器人之都

台中市長盧秀燕昨天在「二○二六Smart Taichung智慧台中論壇」表示，半導體與晶片是台灣的護國神山，台中正積極打造另兩座護國神山，一座是無人機、無人載具，另一座就是ＡＩ機器人；中市府將串聯精密機械、工具機、關鍵零組件、ＡＩ晶片與十七所大專院校人才，搶攻Physical AI。

「二○二六Smart Taichung智慧台中論壇」由市府數位發展局與東海大學等共同舉辦，聚焦台中從精密製造重鎮轉向全球實體ＡＩ製造基地，探討Physical AI及機器人的下一步發展。

盧秀燕指出，ＡＩ若賦予機器人「大腦」，要真正走進現實世界仍需要「身體」，而精密機械、高階工具機及關鍵零組件正是台中數十年累積的產業強項，加上從精密製造到半導體形成的「黃金縱谷」，台中具備發展ＡＩ機器人的產業底盤。

市府將結合十七所大專院校人才，組建「R-Team台中機器人聯盟」及「RoboTaichung」，邀集產官學研加入「ＡＩ台中隊」，朝全球實體ＡＩ製造基地及「ＡＩ機器人之都」邁進。

東海大學校長張國恩表示，東海同步推動ＡＩ轉型與永續轉型，周邊集結半導體、精密製造及眾多隱形冠軍，將培育跨域人才，將人機協作最大化。

鴻海科技集團園區長暨軟體事業負責人楊秋瑾說，未來競爭將從製造能力走向「系統能力」，台中有條件讓智慧城市成為ＡＩ應用場、智慧製造成為產業底座。