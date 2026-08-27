明清史巨擘、甫當選中研院院士 中大教授李孝悌72歲辭世

七月甫當選中研院院士的中央大學歷史學研究所講座教授李孝悌廿五日晚間辭世，享壽七十二歲。聯經發行人林載爵表示，李孝悌長期投入明清史、社會史、城市史與文化史研究，擅長從文化史的角度看明清江南的發展；他從時尚和生活、戲曲切入了解明清江南文化的獨特性，提供明清史獨特而感性的新鮮觀點。

李孝悌生於一九五四年，台大歷史系學士、碩士，赴美取得哈佛大學歷史與東亞語文委員會博士。曾任職於中央研究院近代史研究所、歷史語言研究所，及香港城市大學。著作包括「明清以降的宗教城市與啟蒙」、「昨日到城市：近世中國的逸樂與宗教」等。

二○○○年起，李孝悌在中研院主持「明清的社會與生活」、「明清的城市文化與生活」兩個三年集體計畫，結合中研院內近十位研究歷史、文學與藝術史的同事，致力於新文化史的研究。這些研究開拓了新的方向和課題，在台灣和中國大陸有極大的影響力。其著作「戀戀紅塵：明清江南的城市、欲望和生活」發行日文版和簡體字版，李孝悌藉乾嘉考證學者的詩詞研究，探討文人的物質文化、逸樂與感情世界。

李孝悌七月甫當選中研院院士，並出席新科院士記者會。當時他先感性地表示「史語所改變我的研究」，接著為史語所抱不平，認為史語所藏書雖多、圖書館設備卻不足，呼籲中研院給史語所更好的圖書館。

據了解，李孝悌罹患胰臟癌，但他面對病魔筆耕研究不輟，去年底才剛出版新書「趙翼與袁枚：十八世紀江南的士人文化」，透過兩位性格迥異卻交情深厚的文人，探討清中葉士人的文化實踐與精神世界，勾勒在政治高壓中江南文人如何延續晚明餘韻抒發情志。一位朋友透露，在慶賀當選院士的餐會中，李孝悌還精神抖擻地談到下學期如何在中央大學歷史所開課，突然離去令人驚訝與不捨。