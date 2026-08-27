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免費營養午餐一國多制 導師協助用餐卻未全面補助

聯合報／ 中部記者／連線報導

下周即將開學，全台營養午餐都將免費吃，但未全面涵蓋協助用餐的導師。桃園、苗栗相繼宣布新學年度納入導師免費用餐，高雄還擴大至公幼導師午餐免費，但其餘教職員與教保員未有補助彰化縣則仍維持教職員用餐自費，形成一國多制亂象。

彰化縣各級學校家長會聯合會理事長許友忠說，老師中午時間留在教室指導打菜、維持秩序、注意食安，是不折不扣的工作，全台已有很多縣市政府補助導師餐費，彰化縣老師卻得自掏腰包，確實會讓老師有被剝奪感。建議縣府編列午餐隨班指導津貼，仍可維持老師的使用者付費。

桃園市長張善政拍板將公私立國中小七四六五名班導及午餐秘書全面納入午餐費補助，並持續補助導師每月三百元午餐指導費。南投縣教育處表示，導師、代理導師、幼教師、教保員及午餐秘書等均一起納入補助範圍。

台中市、新竹市則確定延續導師的午餐補助政策。至於其他教職員工是否也能享有免費營養午餐或餐費減免，中市教育局表示，會根據實際需求以及財政負擔審慎評估。

苗栗縣教育處指出，免費午餐補助對象除了縣立高中及公私立國中小學生，也將增加校長、導師及特教助理員，其餘教職員工享用營養午餐則補助十元，自費部分五十元。

不過，彰化縣導師等教職員並未納入免費營養午餐對象。彰化縣教育局認為，導師督導學生用餐，屬於指導學生生活教育，基於使用者付費，參加午餐的教職員工均應繳交午餐費。

補助 公幼 苗栗 彰化縣 營養午餐

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