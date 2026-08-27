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免費營養午餐九月上路 師憂菜色縮水

聯合報／ 記者柯美儀董俞佳許維寧楊惠琪邱瓊玉萬于甄／連線報導
下周即將開學，免費營養午餐也將上路，教育團體呼籲，政策不能只停留在「免費」，午餐品質也要好更是關鍵。圖為營養午餐示意圖。聯合報系資料照
下周即將開學，免費營養午餐也將上路，教育團體呼籲，政策不能只停留在「免費」，午餐品質也要好更是關鍵。圖為營養午餐示意圖。聯合報系資料照

全台中小學即將在下周開學，免費營養午餐政策也跟著上路，如今卻爆出有縣市新學期的營養午餐補助金額比之前低，有的縣市則是菜色「縮水」，還有實驗教育學生「落勾」（台語，意指「遺漏」）。北市國小全校半日課也因開放自由選擇是否留校用餐，同一班學生出現「一批吃飯、一批先放學」的情形，不僅導師憂心班級秩序如何維持，家長更抱怨孩子接送安排混亂。

台南市教育產業工會常務理事侯俊良表示，台南市全面免費，學校午餐每餐約六十二元，新學期全面補助後，每餐政府補助卻只有五十六元，等於降了六元，憂心菜色跟餐點品質恐下降。

此外，也因為預算有限，部分南部縣市進而縮減了三章一Ｑ與廚工補助。全國餐盒公會理事長陳明信表示，據了解，已有中南部縣市取消國產黃豆豆奶。

對此，台南市教育局表示，每餐五十六元補助是以國中午餐收費基準平均每餐四十元，加計三章一Q食材及每周兩果一乳品十六元計算，未來也將持續精進午餐品質。

此外，國小原本周三中午十二時即可放學，免費營養午餐新制上路後，選擇在校用餐的學生延至十二時四十分放學，近期北市已有國小透過線上表單調查，讓學生自行選擇半日課當天是否留校用餐，部分學校則是要求家長要向導師請假。

由於不少學生放學後直接前往安親班，午餐政策一變，也連帶打亂原有接送與用餐安排。部分安親班因應調整，將接送時間延後至十二時四十分，也有業者仍維持十二時接送，引發家長抱怨，讓原本固定的接送安排變得更加混亂。

北市一名國小導師指出，班上若有不吃午餐的學生，導師既要照顧用餐學生，又要管理未用餐學生，如何維持班級秩序令人頭痛；學務處也須重新規畫導護志工，增加行政負擔。

而免費營養午餐被基層教師認為上路太倉促，更有一群實驗教育學生未被納入補助對象。根據教育部統計，一一四學年實驗教育計畫通過校數為一四五所，參與學生共二萬八二○○人。

台灣實驗教育聯盟理事長魏坤賓表示，目前僅新北市政府通知實驗教育機構、學校可申請補助，其他縣市至今未收到縣市政府的訊息。

營養午餐 免費 學校午餐 實驗教育 家長

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