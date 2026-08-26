環境部 x 教育部偕高中六大學群科中心 跨域共備多元氣候課程

為落實氣候教育向下扎根，環境部26日偕同教育部舉辦「『從物理探究到家政農食』共備多元氣候課程」記者會。環境部部長彭啓明宣布，環境部將扮演「高中教學最強神隊友」，提供專屬《與 2050 淨零世代的對話》線上教材，並與生活科技、綜合高中、北區探究與實作、家政、物理及農業群暨食品群等六大中心合作，啟動全台 8 場共備工作坊，培育綠領新世代。

彭啓明表示，淨零轉型關鍵在於青年。現今高中生至 2050 年約 40 歲，是各領域的中堅決策者，也是受氣候影響最深的核心世代。政府積極將政策轉譯為具手作溫度的氣候教育，呼應 COP31「2035 年前確保青年具備因應氣候危機能力」之倡議。

彭啓明強調，淨零排放極具挑戰，環境部正推動「國土綠蔭氣候調適計畫」，期待從校園啟動，邀請學生參與都市林工作，如鼓勵校園圍牆改建綠籬，串聯校園與周邊社區綠意，降溫減噪並參與科學種樹。此外，環境部期待於明年啟動「環境教育 2.0」，推動四大革新：每年更新至少 1 小時課程教材以確保與時俱進、與金管會合作引導企業 ESG 結合環教、深化社區互動式推廣，並致力將全民科學素養，轉化為實際行動力。

彭啓明也對在場高中生勉勵，強調決定台灣未來的鑰匙就在大家手裡。氣候署正規劃「喝咖啡、聊氣候」活動，完成線上課程且行動績優的高中生將受邀與部長交流，將青年聲音融入政策。

環境部說明，本次合作提供線上課程與補助辦理 8 場工作坊，協助教師將碳足跡、高溫調適及再生能源融入學科。會中展示風力發電模型、接觸涼感溫控、智慧節能控制器及校園高溫熱點地圖等成果，將公開於「青年參與氣候行動專區」與磨課師平台。環境部呼籲高中生踴躍登入免費線上課程，完成學習可獲雙部長簽署之電子證明，攜手為台灣氣候行動奠定基礎。